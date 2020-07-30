Как сделать карьеру в регионах?

У большинства жительниц малых городов есть идеи и желание начать свой бизнес, но они не знают, с чего начать и как развивать свое дело.

Бизнес-школа ИПМ с января 2020 г. реализует в регионах Беларуси программу «Бизнес, карьера - возможно все», в рамках которой тренеры проводят бесплатные семинары для женщин на темы открытия и развития предпринимательства, а эксперты изучают экономические права и возможности в малых и средних городах.

Мероприятия проводятся совместно с инициативой агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Тренинги в регионах посетила 141 женщина. Организаторы исследовали бизнес-среду Бобруйска, Круглого, Кричева, Быхова и Орши. Около 86% респондентов, принявших участие в мероприятиях, выразили желание организовать собственный бизнес. При этом большинство женщин не знает, где в их регионе можно получить финансовую, юридическую и консультационную помощь.

- Столь низкую осведомленность можно объяснить неэффективностью существующих методов информирования, либо респонденты только вынашивают идею создания бизнеса и кроме посещения семинаров в рамках программы ПРООН не предпринимали других шагов по поиску информации, - отмечает региональный руководитель Бизнес-школы ИПМ Анна Перунова.

Женщины в регионах активны, но дезориентированы. Повышение уровня информированности об уже существующих программах и возможностях может исправить ситуацию, считают организаторы программы. В глубинке также не хватает позитивных примеров. Исправить ситуацию поможет организация бизнес-обучения, менторства, консультаций, встреч для обмена опытом, очные и дистанционные программы.

Низкий уровень финансовой грамотности можно компенсировать помощью в разработке финансовых планов, считают эксперты, проводившие исследование. Местным властям и международным организациям стоит повысить доступность получения знаний и информации для жительниц региона. Бизнес-ассоциациям - активно способствовать объединению и развитию социальных контактов. Также важно распространить информацию о финансовых продуктах, специфичных для микро- и малого бизнеса в регионе.

- Продвижение историй об успешных женских бизнесах поспособствуют созданию новой ролевой модели, - отмечает А.Перунова. - Положительное восприятие женщины-предпринимательницы в социуме, рост информированности о возможных сервисах и услугах, доступность менторства, тесного взаимодействия с опытными предпринимателями станут своеобразным плечом, способным укрепить уверенность в правильности выбора и плана действий.

Анна ИЛЬИНА

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