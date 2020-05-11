Бизнес-опрос показал «умеренный скептицизм»

Результаты 15-го этапа измерения Индекса делового оптимизма в Беларуси свидетельствуют о доминировании «стратегии выжидания».

В рамках форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия и тактика» председатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) В.Карягин представил результаты Индекса делового оптимизма (ИДО) - опроса владельцев и руководителей крупного, среднего и малого предпринимательства.

В ходе очередного измерения ИДО в стране опрошено более 520 владельцев, руководителей бизнесов и ИП. Среди них - ИП, субъекты микро-бизнеса - с численностью работников до 15 человек включительно; субъекты малого предпринимательства с численностью работников от 16 до 100 человек включительно; субъекты среднего бизнеса с численностью работников от 101 до 250 человек включительно; субъекты крупного предпринимательства с численностью работников свыше 250 человек.

В 2020 г. состояние бизнеса у 33,8% опрошенных несколько улучшилось, у 23,2% - не изменилось, у 16,5% - значительно ухудшилось.

27,8% опрошенных ведут бизнес в сфере торговли и общественного питания, 12,1% - в промышленности, 19,6% - в строительной отрасли, 10% - на транспорте и в связи, 30,5% оказывают услуги населению и работают в других отраслях.

В 2020 г. ИДО снизился с 0,15 до 0,07 по сравнению с предыдущим годом, однако пока находится в положительной зоне. Такой показатель «умеренного скептицизма» характеризуется доминированием «стратегии выжидания, в рамках которой предприниматели стараются не увольнять работников, не увеличивать долговые обязательства и одновременно ужесточить работу со своими клиентами». 7,5% респондентов считают, что состояние белорусской экономики за последний год значительно ухудшилось, 44% говорят о некотором улучшении, 25% - об отсутствии каких-либо изменений. При этом состояние бизнеса у 33,8% опрошенных несколько улучшилось, у 23,2% - не изменилось и у 16,5% - значительно ухудшилось.

Опрос предпринимателей показал, что, несмотря на работу советов по развитию предпринимательства, общественно-консультативных советов, а также принятой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства, 52,2% не удовлетворены состоянием диалога бизнеса и власти, довольны - 25%, а остальные затруднились ответить.

Среди основных проблем белорусского бизнеса в целом 52% опрошенных назвали высокую налоговую нагрузку, 51,1% - отсутствие стабильности в экономике и невозможность долгосрочного планирования. На третьем месте - избыточные административные процедуры - 49,1%.

52,2% респондентов не удовлетворены состоянием диалога бизнеса и власти.

«Правительство 5 лет не может создать электронный ресурс по административным процедурам. За это время их количество выросло с 800 до 1 200. Предприниматели ждут, что процесс упростится, однако этого не происходит», - подчеркнул В. Карягин.

Далее в порядке убывания были названы такие проблемы, как монополизм, неравенство форм собственности, высокие арендные ставки, дорогие кредитные ресурсы, несоразмерность административных наказаний, коррупция, субсидиарная ответственность учредителя и руководителя.

Однако что касается проблем, препятствующих развитию собственного бизнеса, на первое место вышла низкая покупательная способность населения - с ней сталкиваются 69,9% респондентов, включая строителей и производителей услуг. На втором месте - неплатежи. При этом председатель РКП отметил, что такие «узелки» в экономике (по 5 млрд долл. кредиторской и дебиторской задолженности) необходимо развязать.

По его мнению, в Беларуси особенно страдает малый бизнес. Впервые на третье место (54,5% опрошенных) вышла нехватка квалифицированных кадров. При этом в стране - 100 тыс. вакансий. Видимо, придется создавать программы ввоза иностранной рабочей силы, так как не хватает нужных специалистов.

В 2019 г. отменен Указ №488 от 23.10.2012 г. «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Улучшило ли это качество деловой среды? 40,9% представителей бизнеса уверены, что нет - налогоплательщики фактически беззащитны перед оценками и решениями контрольных, налоговых органов. 25,3% считают, что в незначительной мере улучшило, однако субъективизм в интерпретации законодательства со стороны контрольных и налоговых органов остался.

ИДО затронул тему степени важности борьбы с посредничеством. 53% представителей деловой среды считают, что посредники - объективная часть экономики. И необходимо менять структуру собственности, а не бороться с этим явлением.

«Посредник посреднику рознь, надо вести серьезный разговор с государством, чтобы не было серьезных проблем, потому что готовится к принятию ряд новых нормативных актов», - заметил председатель РКП. И указал на необходимость внимательного рассмотрения законопроектов, так как в итоге можно лишить мобильности и оперативности и частные, и государственные субъекты хозяйствования.

По мнению В.Карягина, национальная деловая культура у нас еще только формируется. В частности, за последние годы усилилась роль деловых ассоциаций в диалоге бизнеса и власти, защите своих членов, однако готовность финансово и организационно поддержать объединения промышленников и предпринимателей выразили только 52% опрошенных.

Ну и, наконец, лишь 1,2% предпринимателей, принявших участие в опросе ИДО, считают, что состояние национальной экономики в ближайший год значительно улучшится. 20,2% прогнозируют кардинальные ухудшения, 23,8% - в некоторой степени, 29% уверены, что изменений не произойдет и 19,6% ожидают некоторых улучшений. При этом лишь 2,3% респондентов надеются на значительное улучшение состояния собственного бизнеса.

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