Женщина-руководитель завтрашнего дня

Проходят времена, когда женщине-руководителю надо было вести себя подобно героине Алисы Фрейндлих из «Служебного романа», потому что иначе ее никто не воспринимал бы всерьез. Сегодня большинство успешных женщин выглядят совсем иначе: они красивы, улыбчивы, но при этом не менее профессиональны, чем их коллеги - мужчины.

Уважаемые читатели!

Март - это начало весны, запах цветов и первое солн­це. И хотя зимы в этом году не было и потому календарный переход на весну практически не ощущается, 8 марта и цветы никто не отменял. Поэтому редакция журнала рада поздравить всех наших читательниц с прошедшим праздником и пожелать им гармонии, душевного равновесия, побед и достижений, уюта и тепла. Пусть рядом с вами всегда будут люди, ради которых хочется сделать мир еще прекраснее. Пусть вас никогда не покидает уверенность в собственных силах и возможностях!

Накануне праздника в Минске прошел первый Global Women Forum, организованный командой «Бизнес-Пробуждения» при поддержке Белинвестбанка. Мероприятие посетили 4 000 красивых, смелых и успешных женщин нашей страны, которые хотят получать новые знания, развиваться, становиться еще лучше во всех сферах своей жизни!

Причем это не случайность, а все более заметный тренд, с которым невозможно не считаться. Все больше представительниц прекрасной половины нашего общества полагаются только на себя в построении карьеры и бизнеса. В канун Нового года почти все мои знакомые, не сговариваясь, высказались в том духе, что не будут загадывать желания и прописывать цели на год. Это значит, что они готовы принимать события и сразу же реагировать на них, не ждать чудесного исполнения своих мечтаний, а самостоятельно делать свою жизнь каждый день.

Большинство спикеров на женском форуме так или иначе говорили о том, как научиться получать удовольствие от всего, что мы делаем. Как находить время в первую очередь на себя, а потом уже на семью и карьеру. Дмитрий Карпачев, один из спикеров форума, психолог и писатель, высказал очень интересную, на мой взгляд, мысль: «Что такое семья? Это то, что нельзя купить за деньги. Сегодня за деньги можно купить многое: еду, уборку квартиры, занятия с детьми… Нельзя купить только настроение, которое создает конкретная женщина в конкретной семье».

И это в самом деле так. Можно стараться быть идеальной и дома, и на работе. Но при этом чувствовать безграничную усталость от всего, что происходит вокруг. И, в конце концов, потерять вкус к жизни. Дмитрий Карпачев предложил участницам форума задать себе вопрос: «Кто вы для своих детей: служанка или королева? Служанка - это женщина, которая убирает и готовит. У которой сил больше ни на что не остается. А захотят ли ваши дети и ваш муж обсуждать события дня и разговаривать на разные темы со служанкой? Скорее всего, нет»…

Конечно, Дмитрий несколько утрирует, но мысль его ясна: избегайте перфекционизма, не пытайтесь везде успеть и всем что-то доказать. Хорошее настроение и активная энергия на каждый день - это и есть залог успешности во всех сферах, уют дома и много сил на самореализацию в бизнесе. Лично мне кажется, что все больше успешных женщин начинают руководствоваться этим принципом. Они перестают что-то кому-либо доказывать. И большая заслуга в этом, в том числе, подобных мероприятий, а также компаний, которые поддерживают женское предпринимательство - вселяют в женщин уверенность, дают им знания и вдохновляют быть успешными.

Сегодня у женщин есть много доказанных реальными кейсами преимуществ в ведении бизнеса: это и многозадачность, и умение работать в команде, и дипломатичность, и отсутствие склонности к излишнему риску. Но самое главное их «оружие» в бизнесе будущего - это женственность. Проходят времена, когда женщине-руководителю надо было вести себя подобно героине Алисы Фрейндлих из «Служебного романа», потому что иначе ее никто не воспринимал бы всерьез. Сегодня большинство успешных женщин выглядят совсем иначе: они красивы, улыбчивы, но при этом не менее профессиональны, чем их коллеги - мужчины.

Поэтому редакция журнала желает нашим читательницам оставаться самими собой, любить себя и покорять новые вершины, с улыбкой встречая события каждого дня!

С уважением, шеф-редактор

Дарья ВОЛОШЕНЮК