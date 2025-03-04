Перенос МСФО до 2027 года: что это значит для бизнеса с госучастием

Правительство Беларуси предоставило компаниям с государственным участием дополнительные два года на подготовку к переходу на международные стандарты финансовой отчетности. Как использовать это время с максимальной эффективностью?

Новые сроки и важные изменения

19 февраля 2025 года Правительство Республики Беларусь приняло постановление № 99, которое внесло значительные изменения в ранее действовавшие нормативные акты. Документ, зарегистрированный под номером 5/54594, вступил в силу с 22 февраля 2025 года, а его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Одним из ключевых изменений является перенос даты обязательного перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для организаций с государственным участием. Согласно постановлению, эта дата сдвинута с 1 января 2025 года на 1 января 2027 года.

Преимущества отсрочки для бизнеса

Данное решение предоставляет компаниям дополнительное время для подготовки к переходу на международные стандарты, что особенно ценно для организаций, которые еще не успели полностью адаптировать свои учетные политики и процедуры к требованиям МСФО.

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, около 40% крупных организаций с государственным участием уже ведут параллельный учет по национальным и международным стандартам, в то время как остальные 60% находятся на различных стадиях подготовки к переходу. Перенос сроков позволит этим компаниям более качественно подготовиться к внедрению МСФО.

Стратегические преимущества МСФО

Несмотря на отсрочку, бизнесу не стоит откладывать подготовку к переходу на международные стандарты. Переход на МСФО предоставляет целый ряд стратегических преимуществ:

Повышение инвестиционной привлекательности. Отчетность по международным стандартам понятна зарубежным инвесторам и партнерам, что повышает шансы на привлечение иностранного капитала. Улучшение качества управленческой информации. МСФО обеспечивает более прозрачное представление о финансовом положении компании, что помогает руководству принимать более обоснованные решения. Расширение возможностей для международного сотрудничества. Единые стандарты отчетности упрощают взаимодействие с зарубежными партнерами и клиентами. Повышение доверия к компании. Прозрачная финансовая отчетность по международным стандартам способствует росту доверия со стороны всех заинтересованных сторон.

Основные вызовы при переходе на МСФО

Однако переход на МСФО сопряжен и с определенными вызовами:

Необходимость обучения персонала. Сотрудники финансовых отделов должны освоить новые принципы и методики учета. Изменение учетных политик и процедур. Компаниям предстоит переработать внутренние нормативные документы в соответствии с требованиями МСФО. Внедрение или адаптация программного обеспечения. Часто требуется модернизация систем учета для обеспечения соответствия новым стандартам. Дополнительные затраты на консультационные услуги и аудит. Многим компаниям потребуется помощь внешних экспертов для успешного перехода.

По оценкам экспертов, полноценный переход на МСФО занимает в среднем от 12 до 24 месяцев, в зависимости от размера организации и сложности ее хозяйственной деятельности. Поэтому даже с учетом переноса сроков компаниям рекомендуется начинать подготовку заблаговременно.

Рекомендации для эффективной подготовки

В связи с переносом сроков перехода на МСФО рекомендуется предпринять следующие шаги:

Провести аудит готовности к переходу на МСФО. Оцените текущее состояние учетных систем и процедур, выявите ключевые различия между национальными и международными стандартами. Разработать поэтапный план перехода. Несмотря на перенос сроков, целесообразно разработать детальный план подготовки, включающий обучение персонала, адаптацию программного обеспечения и пересмотр учетных политик. Рассмотреть возможность параллельного ведения учета. Это позволит заблаговременно выявить проблемные области и обеспечить плавный переход на новые стандарты. Инвестировать в повышение квалификации сотрудников. Организуйте обучение специалистов финансовых служб принципам МСФО или рассмотрите возможность привлечения внешних консультантов. Проанализировать опыт компаний, уже перешедших на МСФО. Изучение лучших практик и типичных ошибок поможет избежать многих проблем.

Александр Ефимов, руководитель практики МСФО одной из ведущих аудиторских компаний, отмечает: «Дополнительные два года — это не повод для расслабления, а шанс провести переход более качественно и с меньшими затратами. Компании, которые начнут подготовку сейчас, смогут внедрять изменения постепенно, без стресса и авралов, что положительно скажется на качестве финансовой отчетности».

Поэтапный подход к внедрению МСФО

Для эффективного перехода на МСФО рекомендуется придерживаться следующего поэтапного подхода:

Этап 1: Оценка и планирование (6-8 месяцев)

Проведение диагностики текущего состояния учета Выявление ключевых различий между национальными стандартами и МСФО Разработка учетной политики по МСФО Составление детального плана перехода

Этап 2: Подготовка (8-12 месяцев)

Обучение персонала Адаптация или внедрение программного обеспечения Разработка новых форм отчетности Тестирование трансформационных моделей

Этап 3: Параллельный учет (6-12 месяцев)

Ведение учета параллельно по национальным стандартам и МСФО Отладка процессов подготовки отчетности Анализ полученных результатов Внесение корректировок в учетные политики и процедуры

Этап 4: Полный переход (с 01.01.2027)

Переход на полноценное ведение учета по МСФО Мониторинг качества отчетности Постоянное совершенствование процессов

Финансовые аспекты перехода на МСФО

Важно учитывать, что переход на МСФО требует значительных ресурсов. Статистика показывает, что затраты на внедрение МСФО составляют в среднем:

Для крупных компаний: от 3% до 5% годового бюджета финансового департамента

Для средних компаний: от 5% до 8% годового бюджета финансового департамента

Для малых компаний с государственным участием: до 10% годового бюджета финансового департамента

Основные статьи затрат включают:

Обучение персонала (15-20% бюджета перехода)

Консультационные услуги (30-40%)

Программное обеспечение (25-35%)

Дополнительные расходы на персонал (15-20%)

Учитывая эти данные, компаниям рекомендуется заблаговременно планировать соответствующие расходы и включать их в бюджеты на 2025-2027 годы.

Заключение: используйте время с пользой

Перенос сроков обязательного перехода на МСФО с 2025 на 2027 год предоставляет организациям с государственным участием дополнительные возможности для тщательной подготовки. Однако это не повод откладывать работу — наоборот, дополнительное время следует использовать для более глубокого изучения требований МСФО, качественного обучения персонала и плавной адаптации информационных систем.

Компании, которые начнут подготовку уже сейчас, смогут минимизировать риски и затраты, связанные с переходом, и в полной мере использовать преимущества международных стандартов финансовой отчетности. В современном мире глобальной экономики это не просто требование законодательства, но и важный шаг для повышения конкурентоспособности белорусского бизнеса на международной арене.

Воспользуйтесь дополнительным временем с максимальной пользой для вашего бизнеса — начните подготовку к переходу на МСФО сегодня!