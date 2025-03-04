Перенос МСФО до 2027 года: что это значит для бизнеса с госучастием

Правительство Беларуси предоставило компаниям с государственным участием дополнительные два года на подготовку к переходу на международные стандарты финансовой отчетности. Как использовать это время с максимальной эффективностью?
Новые сроки и важные изменения
19 февраля 2025 года Правительство Республики Беларусь приняло постановление № 99, которое внесло значительные изменения в ранее действовавшие нормативные акты. Документ, зарегистрированный под номером 5/54594, вступил в силу с 22 февраля 2025 года, а его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Одним из ключевых изменений является перенос даты обязательного перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для организаций с государственным участием. Согласно постановлению, эта дата сдвинута с 1 января 2025 года на 1 января 2027 года.
Преимущества отсрочки для бизнеса
Данное решение предоставляет компаниям дополнительное время для подготовки к переходу на международные стандарты, что особенно ценно для организаций, которые еще не успели полностью адаптировать свои учетные политики и процедуры к требованиям МСФО.
По данным Министерства финансов Республики Беларусь, около 40% крупных организаций с государственным участием уже ведут параллельный учет по национальным и международным стандартам, в то время как остальные 60% находятся на различных стадиях подготовки к переходу. Перенос сроков позволит этим компаниям более качественно подготовиться к внедрению МСФО.
Стратегические преимущества МСФО
Несмотря на отсрочку, бизнесу не стоит откладывать подготовку к переходу на международные стандарты. Переход на МСФО предоставляет целый ряд стратегических преимуществ:
- Повышение инвестиционной привлекательности. Отчетность по международным стандартам понятна зарубежным инвесторам и партнерам, что повышает шансы на привлечение иностранного капитала.
- Улучшение качества управленческой информации. МСФО обеспечивает более прозрачное представление о финансовом положении компании, что помогает руководству принимать более обоснованные решения.
- Расширение возможностей для международного сотрудничества. Единые стандарты отчетности упрощают взаимодействие с зарубежными партнерами и клиентами.
- Повышение доверия к компании. Прозрачная финансовая отчетность по международным стандартам способствует росту доверия со стороны всех заинтересованных сторон.
Основные вызовы при переходе на МСФО
Однако переход на МСФО сопряжен и с определенными вызовами:
- Необходимость обучения персонала. Сотрудники финансовых отделов должны освоить новые принципы и методики учета.
- Изменение учетных политик и процедур. Компаниям предстоит переработать внутренние нормативные документы в соответствии с требованиями МСФО.
- Внедрение или адаптация программного обеспечения. Часто требуется модернизация систем учета для обеспечения соответствия новым стандартам.
- Дополнительные затраты на консультационные услуги и аудит. Многим компаниям потребуется помощь внешних экспертов для успешного перехода.
По оценкам экспертов, полноценный переход на МСФО занимает в среднем от 12 до 24 месяцев, в зависимости от размера организации и сложности ее хозяйственной деятельности. Поэтому даже с учетом переноса сроков компаниям рекомендуется начинать подготовку заблаговременно.
Рекомендации для эффективной подготовки
В связи с переносом сроков перехода на МСФО рекомендуется предпринять следующие шаги:
- Провести аудит готовности к переходу на МСФО. Оцените текущее состояние учетных систем и процедур, выявите ключевые различия между национальными и международными стандартами.
- Разработать поэтапный план перехода. Несмотря на перенос сроков, целесообразно разработать детальный план подготовки, включающий обучение персонала, адаптацию программного обеспечения и пересмотр учетных политик.
- Рассмотреть возможность параллельного ведения учета. Это позволит заблаговременно выявить проблемные области и обеспечить плавный переход на новые стандарты.
- Инвестировать в повышение квалификации сотрудников. Организуйте обучение специалистов финансовых служб принципам МСФО или рассмотрите возможность привлечения внешних консультантов.
- Проанализировать опыт компаний, уже перешедших на МСФО. Изучение лучших практик и типичных ошибок поможет избежать многих проблем.
Александр Ефимов, руководитель практики МСФО одной из ведущих аудиторских компаний, отмечает: «Дополнительные два года — это не повод для расслабления, а шанс провести переход более качественно и с меньшими затратами. Компании, которые начнут подготовку сейчас, смогут внедрять изменения постепенно, без стресса и авралов, что положительно скажется на качестве финансовой отчетности».
Поэтапный подход к внедрению МСФО
Для эффективного перехода на МСФО рекомендуется придерживаться следующего поэтапного подхода:
Этап 1: Оценка и планирование (6-8 месяцев)
- Проведение диагностики текущего состояния учета
- Выявление ключевых различий между национальными стандартами и МСФО
- Разработка учетной политики по МСФО
- Составление детального плана перехода
Этап 2: Подготовка (8-12 месяцев)
- Обучение персонала
- Адаптация или внедрение программного обеспечения
- Разработка новых форм отчетности
- Тестирование трансформационных моделей
Этап 3: Параллельный учет (6-12 месяцев)
- Ведение учета параллельно по национальным стандартам и МСФО
- Отладка процессов подготовки отчетности
- Анализ полученных результатов
- Внесение корректировок в учетные политики и процедуры
Этап 4: Полный переход (с 01.01.2027)
- Переход на полноценное ведение учета по МСФО
- Мониторинг качества отчетности
- Постоянное совершенствование процессов
Финансовые аспекты перехода на МСФО
Важно учитывать, что переход на МСФО требует значительных ресурсов. Статистика показывает, что затраты на внедрение МСФО составляют в среднем:
- Для крупных компаний: от 3% до 5% годового бюджета финансового департамента
- Для средних компаний: от 5% до 8% годового бюджета финансового департамента
- Для малых компаний с государственным участием: до 10% годового бюджета финансового департамента
Основные статьи затрат включают:
- Обучение персонала (15-20% бюджета перехода)
- Консультационные услуги (30-40%)
- Программное обеспечение (25-35%)
- Дополнительные расходы на персонал (15-20%)
Учитывая эти данные, компаниям рекомендуется заблаговременно планировать соответствующие расходы и включать их в бюджеты на 2025-2027 годы.
Заключение: используйте время с пользой
Перенос сроков обязательного перехода на МСФО с 2025 на 2027 год предоставляет организациям с государственным участием дополнительные возможности для тщательной подготовки. Однако это не повод откладывать работу — наоборот, дополнительное время следует использовать для более глубокого изучения требований МСФО, качественного обучения персонала и плавной адаптации информационных систем.
Компании, которые начнут подготовку уже сейчас, смогут минимизировать риски и затраты, связанные с переходом, и в полной мере использовать преимущества международных стандартов финансовой отчетности. В современном мире глобальной экономики это не просто требование законодательства, но и важный шаг для повышения конкурентоспособности белорусского бизнеса на международной арене.
Воспользуйтесь дополнительным временем с максимальной пользой для вашего бизнеса — начните подготовку к переходу на МСФО сегодня!