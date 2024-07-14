Малому бизнесу обещают снижение административной нагрузки

Министерство экономики Беларуси готовит масштабные изменения в законодательстве. Малые предприятия получат льготы, а штрафы для бизнеса планируют снизить. Что ещё ждёт предпринимателей?

Белорусский бизнес стоит на пороге значительных перемен. Министерство экономики анонсировало ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Минэкономики, представила ключевые аспекты готовящихся изменений на заседании Правления БСПН им. Кунявского 26 июля.

Основные нововведения:

1. Расширение льгот для малого бизнеса

Предприятия с численностью до 50 сотрудников получат те же преференции, что сейчас имеют микроорганизации и ИП. Это потребует внесения изменений примерно в 1400 нормативных правовых актов.

2. Упрощение системы охраны труда

Детали пока не раскрываются, но ожидается значительное упрощение требований для малых предприятий.

3. Снижение штрафов

Планируется уменьшение среднего размера штрафов для бизнеса, что должно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей.

4. Расширение государственной поддержки

Проект закона предусматривает распространение финансовой помощи на субъекты среднего предпринимательства, включая безвозвратные гранты. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей получит право выдавать поручительства по обязательствам.

5. Создание единой конкурентной среды

К субъектам предпринимательства отнесут самозанятых, ремесленников и владельцев агроусадеб. Для них установят требования, аналогичные юридическим лицам.

6. Ограничения для ИП

Около 49 тысяч индивидуальных предпринимателей могут быть вынуждены свернуть бизнес или переоформиться в юрлица. Однако им предоставят двухлетний переходный период и упрощенный порядок перерегистрации.

7. Создание Реестра субъектов МСП

Новый реестр призван систематизировать поддержку малого и среднего бизнеса. Его формирование не повлечет дополнительной административной нагрузки на предпринимателей.

"Мы надеемся, что снижение административной нагрузки в сочетании с возможностью применения упрощенной системы налогообложения будет стимулировать рост бизнеса," - отметила Ольга Русинович.

Ожидается, что проект Закона "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности" будет рассмотрен во втором чтении в сентябре. Однако документ все еще открыт для внесения изменений и дополнений.

Минэкономики призывает представителей бизнеса активно участвовать в обсуждении проекта. БСПН им. Кунявского также приглашает предпринимателей направлять свои предложения по совершенствованию законопроекта.

Эти изменения могут стать серьезным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Предприниматели получат больше возможностей для роста и масштабирования своего дела, а снижение административной нагрузки позволит сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на бюрократических процедурах.