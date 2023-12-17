Вниманию руководителей микро- и малых организаций, индивидуальных предпринимателей!

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявляет о возможности участия в конкурсе инвестиционных проектов для предпринимателей в микро- и малом бизнесе. Инициатива направлена на предоставление государственной финансовой поддержки в виде займов или лизинга имущества.

Конкурс направлен на выбор инвестиционных проектов малых предпринимателей, зарегистрированных и действующих в пределах Республики Беларусь. Участники должны соответствовать нормам Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года № 255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Предоставляемые виды государственной финансовой поддержки включают в себя предоставление займов на возвратной основе и лизинг имущества. Детали конкурса и условия участия подробно описаны в документе Указа Совета Министров Республики Беларусь № 255.