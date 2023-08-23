Беларусь успешно вытесняет Польшу с рынка картофельных чипсов в России, увеличивая свои поставки в страну

Согласно данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России, объем импорта белорусских чипсов в РФ значительно возрос в период с 2018 по 2022 год.

В 2022 году было поставлено 7,1 тыс. тонн чипсов из Беларуси, в то время как в 2018 году этот объем составлял всего лишь 1,6 тыс. тонн.

Польша, которая ранее занимала второе место по импорту чипсов в Россию, столкнулась с снижением своих поставок. Если в 2018 году из Польши было импортировано 5,2 тыс. тонн чипсов, то в 2022 году этот объем сократился до 1,1 тыс. тонн.

Таким образом, доля Беларуси на рынке картофельных чипсов в России в 2022 году составила 75,3%, в то время как доля Польши составила всего лишь 11,4%.

Важно отметить, что помимо Беларуси и Польши, на рынке картофельных чипсов в России начинает появляться Китай. В 2022 году Китай поставил в Россию 0,6 тыс. тонн чипсов, что составляет 6,3% от общего импорта.

Россия также активно экспортирует свои чипсы на внешние рынки. Объем экспорта российских чипсов в 2022 году составил 44 тыс. тонн, что превышает объем экспорта 2018 года в 23,3 тыс. тонн. Большая часть экспорта российских чипсов приходится на Беларусь и Казахстан, которые составляют 68,7% от общего объема экспорта.

В целом, рынок картофельных чипсов в России продолжает развиваться, и ожидается дальнейшее увеличение поставок как со стороны Беларуси, так и со стороны российских производителей. Это позволит удовлетворить потребности российских потребителей и расширить экспортный потенциал.