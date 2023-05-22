Белорусская ставка рефинансирования снижается с 31 мая

Управление экономической политики НБРБ анонсировало снижение ставки рефинансирования, способствуя стимулированию бизнес-сектора.

Согласно официальному заявлению, снижение ставки рефинансирования призвано поддержать предпринимательский сектор и способствовать экономическому развитию страны. Это решение отражает стремление правительства Беларуси обеспечить благоприятную бизнес-среду и привлечь больше инвестиций во внутреннюю экономику.

Ставка рефинансирования является ключевым инструментом монетарной политики и определяет процентные ставки, по которым коммерческие банки могут получить средства от Центрального банка. С ее снижением предприятиям и предпринимателям становится доступнее и выгоднее получать финансирование для своих проектов, что должно способствовать их росту и развитию.

Это решение принято в контексте устойчивого экономического роста Беларуси в последние годы, а также в рамках усилий правительства по улучшению бизнес-климата в стране. Белорусская экономика продолжает демонстрировать устойчивое восстановление после трудных периодов и оказывает привлекательность для иностранных инвесторов.

Эксперты считают, что снижение ставки рефинансирования будет способствовать инвестиционной активности и стимулировать предпринимательский сектор. Предоставление доступного финансирования поможет малому и среднему бизнесу расширять свою деятельность, создавать новые рабочие места и вносить значительный вклад в развитие экономики Беларуси.

Представители Управления экономической политики подчеркивают, что снижение ставки рефинансирования будет сопровождаться надлежащими мерами контроля и мониторинга, чтобы гарантировать, что финансовые ресурсы используются эффективно и в соответствии с национальными экономическими интересами.

Снижение ставки рефинансирования в Беларуси с 31 мая является значимым шагом в развитии благоприятной и конкурентоспособной деловой среды. Ожидается, что это решение окажет положительное воздействие на экономику страны и способствует дальнейшему росту предпринимательства, инвестиций и занятости в Беларуси.