БФПП объявил о конкурсе инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства

Белорусский Фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о проведении конкурса инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства, которые ищут государственную финансовую поддержку.

Поддержка может быть предоставлена в виде займа или лизинга имущества.

Конкурс направлен на отбор инвестиционных проектов, зарегистрированных и работающих в Беларуси, которые соответствуют нормам Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года №255.

Государственная финансовая поддержка может быть предоставлена на конкурсной основе для создания, развития и расширения производства товаров, организации, развития производства, реализации экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции, производства продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрения новых технологий и создания новых рабочих мест.

Поддержка также может быть предоставлена для строительства, приобретения капитальных строений, изолированных помещений и их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств и других материалов для производства и оказания услуг.

Поддержка предоставляется на условиях возвратности и срочности: займы могут быть предоставлены на срок до 5 лет, а имущество может быть предоставлено на условиях финансовой аренды.

Подробнее о направлениях, условиях и суммах финансовой поддержки - на сайте Министерства Экономики Республики Беларусь: https://economy.gov.by/ru/actual-news-ru/view/vnimaniju-rukovoditelej-mikro-i-malyx-organizatsij-individualnyx-predprinimatelej-47529-2023/