Запад справился с банковским кризисом за месяц, но это не значит, что кризис окончательно завершен.

На данный момент в завершении финансового кризиса начала 2023 года уверены почти все причастные, включая главу Банка Англии и главы центробанков "Большой семерки".

Они подтверждают, что финансовая система устойчива благодаря своевременной реакции властей и реформам после финансового кризиса 2008 года.

Банкиры, пережившие прошлый кризис, также согласны с этим мнением. Однако, после мини-кризиса банки будут менее охотно давать кредиты, что может подорвать экономическую активность в США.

Если крупнейшая в мире американская экономика заболеет, то болезнь может распространиться и на другие страны.

МВФ предупредил на этой неделе, что новый банковский кризис может замедлить и без того вялый рост благосостояния в мире, а то и вовсе остановить его.

Проблемы грозят уже и развивающимся рынкам, которых не коснулся финансовый мини-кризис в США и Швейцарии.

Банки Китая, Бразилии и других экономик среднего достатка меньше зависят от беспроцентных депозитов до востребования, но у них есть другие проблемы.

Не все вклады застрахованы государством, как в США или Великобритании.

Некоторые люди не имеют денег, чтобы спасать лопнувшие банки. Их заемщики традиционно более рисковые и менее надежные.

И сами банки имеют значительно больший вес в финансовой системе в целом, чем в развитых странах.

Таким образом, хотя западные страны справились с банковским кризисом, это может повлечь за собой негативные последствия для экономики в целом, включая развивающиеся страны.