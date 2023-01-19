Добыча торфа в Беларуси в 2022 году выросла в 1,5 раза

Его использование позволяет населению и предприятиям экономить на сжигании газа и угля. 40% производимого в стране торфяного топлива поставляется на цементные заводы.

В 2023 году отгрузка торфяного топлива на отечественные цементные заводы вырастет на 20% - до 435 тыс. т. Им будет поставлено 313 тыс. тонн торфяных брикетов и 122 тыс. тонн торфяной сушенки. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочего совещания с участием руководства государственного производственного объединения «Белтопгаз» и Белорусской цементной компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В настоящее время цементная промышленность является одним из основных потребителей торфяного топлива - на ее долю приходится до 40% производимых на торфопредприятиях топливных брикетов и вся торфяная сушенка. По данным Минэнерго, количество предприятий, использующих торфяное топливо, с каждым годом увеличивается. Так, сейчас прорабатываются проекты по переводу на торфяное топливо котельных Любанского комбината строительных материалов и филиала «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы».

С учетом растущего спроса организации торфяной промышленности увеличивают добычу, которая в прошлом году выросла к 2021-му в 1,5 раза - до 2,4 млн тонн. Отгрузка на внешние рынки также выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - за 9 месяцев 2022 года она составила 140 тыс. тонн. Основные покупатели белорусского торфа - страны СНГ и Китай. В 2022 г. в Беларуси было освоено около 340 га новых площадей для добычи этого полезного ископаемого.

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