В Беларуси отказались от стимулирования «зеленой энергетики»?

В прошлом году Минэнерго приняло решение: на ближайшие три года не закупать энергию, производимую установками ВИЭ. К этому вопросу предполагалось вернуться в январе 2022-го.

В прошлом году Республиканской межведомственной комиссией по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию ВИЭ было принято в общем-то ожидаемое на фоне запуска БелАЭС решение: отказаться от закупки энергии, производимой ВИЭ, в общую энергосистему страны.

В сообщении на сайте Минэнерго было сказано: «…с учетом выполнения по итогам 2020 года установленного указанной Концепцией индикатора «отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР» на уровне 7,4 процента при задании 6 процентов и проводимой работы по совершенствованию законодательства в области использования ВИЭ, принято решение не устанавливать квоты на предстоящие три года и вернуться к рассмотрению данного вопроса в январе 2022 года».

На сегодняшний момент информации о том, когда будет рассматриваться этот вопрос, нет. В любом случае, вероятнее всего, что решение о приостановке закупок останется в силе. Пока строительство установок ВИЭ в Беларуси возможно, но уже без квот, а лишь в целях энергетического обеспечения юрлицами и ИП собственной хозяйственной деятельности. Ничего не изменится только для установок, которые создаются в рамках инвестиционных договоров, заключенных до 20 мая 2015 г., но при условии не превышения инвесторами их заявленной суммарной электрической мощности.

Иначе говоря, государство больше не будет закупать излишки энергии у собственников ВИЭ, и этот вид деятельности теперь, вероятно, станет не таким интересным для инвесторов, как ранее. С одной стороны, вроде бы все правильно - с выходом АЭС на проектную мощность энергии будет в избытке, к тому же закупка «зеленой энергии» обходится дороже. С другой - так неплохо развивавшийся рынок ВИЭ наверняка начнет сворачиваться, а жаль…

Стимулирующая политика государства по развития производства энергии из возобновляемых источников в последние годы дала неплохие плоды. С 2010 по 2020 гг. мощности таких установок в стране увеличились в 19 раз. Доля ВИЭ в 2020 г. в валовом потреблении ТЭР достигла 7,4%. С учетом реализуемых по сей день проектов к 2025 году мощность установок ВИЭ в Беларуси должна была достигнуть 630 МВт.

«В 2020 году за счет всех источников возобновляемой энергии было выработано 1,243 млрд кВт/ч электроэнергии. Если сравнивать с 2010 годом, по мощности установки ВИЭ приросли в 19 раз, по объемам выработки - в 8,9 раза. Установки с использованием ВИЭ числятся за 278 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», - такую информацию на одной из пресс-конференций обнародовал начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Сергей Гребень.

Что будет с возобновляемой энергетикой теперь - судить сложно. Уже очевидно, что ее доля в энергосистеме резко упадет. Например, по итогам работы РО «Белэнерго» в 1-м полугодии прошлого года доля возобновляемых источников энергии составила 1,3%. В ближайшей перспективе мы постараемся получить комментарий ответственных должностных лиц об объемах выработки энергии ВИЭ в 2021 году и политике государства в отношении «зеленой энергетики» в ближайшей перспективе.

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