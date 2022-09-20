Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги «отвязали» от доллара

Это решение касается юридических лиц. Теперь цены будут устанавливаться в белорусских рублях с привязкой к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах с поставщиками. В основном это российский рубль.

В Беларуси подписан Указ №312 от 9 сентября 2022 г., предусматривающий изменение порядка индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги для юридических лиц. Он вносит изменения в Указ №550 от 5 декабря 2013 г. Документ предусматривает, что индексация цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги теперь будет осуществляться в привязке не к курсу доллара, а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах.

Такой валютой сегодня де-факто сейчас является российский рубль. Ранее - 7 сентября - постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №55 был изменен порядок определения и применения цен на природный газ, поставляемый «дочкой» Газпрома - ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В частности, там установлена новая формула расчетов юрлиц и ИП, покупающих газ у российского поставщика в белорусских рублях с привязкой к рублю РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы Президента Беларуси, так как цены на газ в зависимости от курса белорусского рубля к российскому рублю установлены с 1 июля 2022 г., новый порядок индексации тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц также устанавливается с этой даты.

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