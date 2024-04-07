Регулярные рейсы связали Брест и Москву после 30-летнего перерыва

После 30-летнего перерыва Брест принял первый рейс из Москвы, а в мае чартерные рейсы свяжут авиасообщением Брест и турецкую Анталью.

Региональные аэропорты Беларуси оживают после многолетнего застоя. 3 апреля состоялось долгожданное событие – возобновление прямого авиасообщения между Брестом и Москвой после 30-летнего перерыва.

Первый рейс национального авиаперевозчика "Белавиа" из Шереметьево встречали с торжественной церемонией в Бресте. Гендиректор компании Игорь Чергинец назвал это "поистине историческим событием". Полеты между городами будут выполняться дважды в неделю на современных бразильских лайнерах Embraer-175.

«Мы через 30 лет возобновляем полеты из Бреста в Москву, из Москвы в Брест. В конце прошлого года мы начали полеты из Гомеля в Москву. Возобновляем старые утраченные связи. Все будет замечательно», — уверил Чергинец.

А с 13 мая начнется летняя туристическая полетная программа, чартеры полетят в турецкую Анталью.

«Запуск рейсов между Брестом и Москвой — это замечательный подарок ко Дню единения народов Беларуси и России, который страны отметили накануне. Появляется новая точка роста для регионального сотрудничества и в целом для продвижения нашей белорусско-российской интеграции. Вырастут туристические потоки, деловые контакты между нашими странами. Это то, что подтверждается каждым рейсом, которые мы каждый раз успешно открываем», — подчеркнул советник-посланник посольства Беларуси в России Дмитрий Фомченко.

Авиабилеты по маршруту Брест-Москва уже доступны по стартовой цене от 195 бел.руб. в одну сторону (около $60). Это открывает новые возможности для развития делового туризма между Россией и Беларусью.