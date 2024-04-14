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Карте Халва исполняется 10 лет: специальные праздничные условия

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Карте Халва исполняется 10 лет

Карта Халва отмечает день рождения: МТБанк поделился статистикой и праздничными предложениями. Первая карта Халва была выпущена в апреле 2014-го. Как она менялась все эти годы? Сколько белорусов стали держателями карты и какое количество платежей проходит по ней ежедневно? МТБанк поделился интересными фактами и запустил специальные предложения для всех держателей карты Халва в честь дня рождения.

Изначально Халва была предназначена для того, чтобы большую стоимость покупки у партнеров разбить на комфортные части и погасить в течение нескольких месяцев. Чуть позже к ее функциям добавилась возможность рассчитываться собственными средствами и получать мани-бэк.

В 2017 году Халва появилась в России, а в 2018-м стартовал совместный проект Халвы и Куфара для покупок у частных лиц – аналогов на рынке еще не было.

Несколько лет назад МТБанк провел ребрендинг. Белорусам предложили два вида карты: Халву MIX и Халву MAX.

В конце 2022 года был обновлен функционал, который предоставил больше возможностей для клиентов: увеличены лимит до 25 000 и срок платежей до 14 месяцев, а Халвой MAX стало можно платить в любом магазине, а не только у партнеров. Постепенно обновлялся сайт halva.by, ежегодно росло количество партнеров – сегодня их более 37 тысяч.

Сейчас по Халве проходит около 80-90 тысяч платежей ежедневно. Среди самых популярных категорий – техника, инструменты и стройматериалы, мебель, обувь, косметика и бытовая химия, одежда, аптеки, АЗС, ретейл.

Каждый месяц с помощью специальной формы на сайте около 3 тысяч человек подают заявки на оформление Халвы онлайн. Многие по-прежнему заказывают карты по телефону или в отделениях банка. За 2023 год различными способами было оформлено более 82 тысяч карт, а за все 10 лет Халву оформили почти миллион человек.

В честь своей значимой даты МТБанк подготовил специальное предложение: фиксированные 10 месяцев на любые покупки от 100 рублей во всех магазинах-партнерах Халвы. Акция продлится с 8 по 14 апреля. Условия будут доступны всем нынешним держателям карты Халва, а также тем, кто успеет оформить Халву и начнет пользоваться ей в период акции.

 

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