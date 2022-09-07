МТЗ рассчитывает выпустить в 2022 году более 50 тыс. тракторов

Первое полугодие оказалось вполне удачным для предприятия - объем производства составил 24 тыс. единиц техники. Доля рынка МТЗ в России - больше 60%.

Основным рынком для техники Минского тракторного завода на ближайшие годы станет Россия. В первом полугодии текущего года на фоне снижения продаж в РФ и Беларуси техники зарубежных производителей тракторный холдинг заметно увеличил объемы производства. Выпущено 24 тыс. единиц, в планах на год - производство свыше 50 тыс. тракторов. Об этом рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.

- Нам бы хотелось иметь долю рынка в России около 70%, сейчас у нас больше 60%. Мы хотим быть представлены не только в сельском хозяйстве, но и в коммунальной сфере, лесном хозяйстве. Сегодня мы все больше расширяем свое присутствие. Уверен, что к концу года выйдем на цифру не менее 16 тыс. тракторов, - заявил руководитель предприятия.

Экспортные поставки техники МТЗ растут второй год подряд. В прошлом году они в целом по холдингу оценивались в 684 млн долларов (+18,3% к 2020 г.). В этом году ранее планировалось достичь отметки в 746 млн. Как сообщает официальный ТГ-канал МТЗ, за 5 месяцев 2022-го экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10% и составил почти 300 млн долл. На предприятии планируют в ближайшей перспективе увеличить внешние поставки до 1 млрд долларов.

В прошлом году за рубеж было поставлено более 36 тысяч тракторов и машин. Проблема только в том, что значительная доля экспорта пришлась на ныне «санкционные» направления. Например, на восточные государства ЕС - Венгрию, Польшу, Румынию и др. Поставки в Европу в 2021-м выросли на 20%. В Украину, чей рынок тоже сейчас закрыт, в прошлом году было продано 6,2 тысячи тракторов (темп роста - 173,4%). То есть, чтобы заместить эти направления, МТЗ придется очень постараться на традиционных рынках России и Казахстана, а также активнее осваивать новые направления. Насколько это реально даже в условиях благоприятной конъюнктуры - покажет время.

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