Юристы предлагают изменить подходы в делах, связанных с неуплатой налогов

Во главу угла должна ставится экономическая целесообразность. Можно, как в России, возбуждать дела только по результатам налоговой проверки, а также освобождать от уголовной ответственности лиц, уплативших налоги и пени в течение определенного периода.

В последние годы в Беларуси было немало резонансных задержаний руководителей компаний по статьям Уголовного кодекса, связанным с неуплатой налогов и взносов в ФСЗН. К сожалению, правоприменительная практика по этим делам часто идет по такой схеме: ДФР возбуждает уголовное дело, директора или учредителя, а порой и других ключевых сотрудников - задерживают, размер ущерба объявляют на основании справки-расчета финансовой милиции. Чтобы скорее выйти на свободу (в такой ситуации есть риск, что бизнес просто «ляжет») они уплачивают предъявленный размер ущерба, после чего… назначается полноценная проверка, которую проводит опять же ДФР.

В юридических кругах и деловом сообществе уже давно говорят, что такая практика мешает развитию бизнеса, и что нам следует учесть опыт соседних стран, где борьба с налоговыми преступлениями ведется не менее эффективно, но с использованием других - менее «жестких» методов. Об этом рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Елизавета ЯРМОШ:

- С лета 2021 года в Уголовном кодексе Беларуси предусмотрен целый ряд статей, связанный с неуплатой налогов и взносов в ФСЗН. Сейчас их четыре:

1) Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов (нижний порог для уголовной ответственности - 2000 базовых величин).

2) Статья 243-1. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (от 1000 БВ).

3) Статья 243-2. Налоговое мошенничество (от 1000 БВ).

4) Статья 243-3. Уклонение от уплаты страховых взносов (от 2500 БВ).

На сегодняшний день, 2000 базовых величин - это 64 тысячи рублей, что является совершенно небольшой суммой для бизнеса, особенно если учитывать, что в рамках уголовного дела проверяемый период может быть практически не ограничен. Но даже если говорить о стандартном пятилетнем периоде проверки - выходит чуть меньше 13 тыс. рублей в год.

Но основной вопрос - даже не в сумме налоговой недоимки для привлечения к уголовной ответственности, а в порядке возбуждения уголовных дел. Проблема в том, что для привлечения к уголовной ответственности за налоговое преступление необходимо, прежде всего, достоверно установить факт неуплаты налогов. А это, учитывая специфику и сложность налоговых правоотношений, можно сделать только при проведении полноценной проверки (как минимум камеральной), либо мониторинга. Проверка позволяет тщательно выяснить все обстоятельства дела, изучить документы и пояснения всех заинтересованных лиц. Соответственно, акт налоговой проверки должен предшествовать постановлению о возбуждении уголовного дела.

К сожалению, на практике все часто происходит в обратной последовательности: сначала возбуждается уголовное дело и уже в его рамках назначается налоговая проверка. При этом в зависимости от суммы неуплаченных налогов зачастую к подозреваемым (или обвиняемым) применяется мера пресечения в виде заключения под стражу с последующим погашением ущерба. А налоговые проверки при таком подходе имеют скорее цель - рассчитать неуплаченные налоги и пени, а не установить и доказать факт неуплаты налогов.

В этой связи очень интересен подход России, где весной этого года в Уголовный кодекс внесены изменения, согласно которым дела по налоговым преступлениям могут быть возбуждены только на основании материалов налоговой проверки (причем, это исключительный повод). Думаю, что такую норму стоило бы закрепить и в законодательстве Республики Беларусь. Тем более, что мы сейчас говорим об унификации подходов в экономике и нормативно-правовом регулировании в наших странах.

Вряд ли кому-то необходимо объяснять, что уголовные дела - это очень серьезные потрясения для бизнеса, и далеко не все предприниматели, пройдя предварительное расследование и суд, а также получив наказание (пусть даже и не связанное с лишением свободы), могут затем столь же активно и успешно продолжать свой бизнес.

На наш взгляд, чтобы избежать необязательных потрясений для деятельности субъектов хозяйствования, вопросы расследования налоговых преступлений необходимо в большей степени относить в экономическую сферу. Например, путем закрепления в законодательстве нормы о том, что лицо, которое уплатило все налоги и пени в течение определенного времени после проведения проверки, не подлежит уголовному преследованию. Возможен также вариант ограничения суммы налоговой недоимки для такого льготного порядка погашения задолженности. Особенно актуален такой подход при ретроспективном применении статьи 33 Налогового кодекса, которая применяется в подавляющем большинстве налоговых уголовных дел.

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