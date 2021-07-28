Стало известно, за что задержаны владельцы трех компаний

Как и ожидалось, собственники и топы 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

В выпуске новостей на канале «Беларусь 1» рассказали о схемах, которые фигурируют в уголовных делах и суммах, которые следствие считает сокрытыми от налогообложения. Судя по всему, речь идет как раз о том, о чем специалисты и бизнес говорили, когда после отмены печально известного Указа №488 в Налоговом кодексе появился п.4 ст.33, содержащий достаточно спорную концепцию «основной цели».

Ее суть в том, что налоговая база или сумма подлежащего уплате (зачету, возврату) налога по результатам проверки может быть подвергнута корректировке в случае, если основной целью совершения хозяйственной операции являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога. Проблема в том, что вывод этой самой «основной цели» во многом зависит от точки зрения, а не от реальных интересов и планов развития компании, а значит, может трактоваться, по-разному бизнесом и контролирующими органами.

Как бы там ни было, в отношении компании 21vek.by, как следует из телесюжета, речь идет о нескольких схемах по уклонению от уплаты налогов. Одна из них, якобы связана с фиктивной продажей индивидуальным предпринимателем (он же - соучредитель) части имущества фирмы: недвижимости, автомобилей и других активов. Которые затем арендовались и использовались компанией. Как было озвучено, это позволило сэкономить на налогах более 172 тыс. рублей. Еще одна схема, которая называлась, возможно, связана с импортом и экспортом. В этом случае следствие считает, что сумма неуплаченных налогов - порядка 677 тыс. рублей.

В компании «Юркас», как следует из информации, показанной на БТ, 37 монтажников были оформлены как индивидуальные предприниматели. То есть, им, предположительно, платили за выполненные работы (услуги) без отчислений в ФСЗН с отнесением этих расчетов на затраты. Как было озвучено, такая схема помогла компании сэкономить более 1 млн рублей.

Что касается фирмы «Модум», то в ее деле фигурируют и операции с недвижимостью между аффилированными компаниями, и использование расчетов с ИП для занижения налоговой базы и т.д. Прозвучало, что за 9 лет компания недоплатила налогов в размере 652 тыс. рублей.

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