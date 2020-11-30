Дробление бизнеса: причины и риски

Появление в налоговом законодательстве доктрины «основной цели» заставляет компании пересматривать схемы работы.

Собственники крупной компании могут принять решение о создании нового бизнеса для освоения новых рынков и направлений, ограничения ведения какой-либо деятельности в имеющихся рамках в силу особых отношений с контрагентом, выделение в отдельное юридическое лицо низкоэффективных или высокорисковых бизнес-процессов и проектов. Часто новая компания создается ради сотрудничества с новым инвестором, которому не хочется отдавать слишком большую долю уже имеющегося бизнеса.

Но нередко цель дробления - исключительно снижение совокупной налоговой нагрузки. Для этого крупные компании могут намеренно «разбиваться» на несколько субъектов, имеющих право на льготные налоговые режимы и различные преференции, предназначенные законодательством для малых организаций и ИП, в том числе на отдельных территориях.

Например, широко распространено дробление компаний, чтобы получить возможность применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Нужно лишь соответствовать установленным критериям по размеру выручки, обшей площади капитальных строений, численности работников (ст. 325 НК) и не подпадать под ограничения, предусмотренные п.2 ст. 324 НК.

Выгода снижения налоговой нагрузки путем применения особых режимов налогообложения (УСН, единый налог производителей сельхозпродукции) или льгот, предусмотренных для резидентов СЭЗ, Парка высоких технологий, субъектов, зарегистрированных в средних, малых городских поселениях, сельской местности или в Оршанском районе, несомненна.

Поэтому неудивительно, что есть желающие воспользоваться ими. И если мешают размер, место нахождения или иные обстоятельства, возникают схемы дробления бизнеса. Обычно оно приводит к перераспределению функций таким образом, что одни компании исполняют функции центров затрат, а центрами прибыли становятся другие - имеющие право на те или иные налоговые льготы или применение особых режимов налогообложения.

Законодательство здесь формально не нарушается. Собственники бизнеса вправе самостоятельно выбирать его структуру, изменять по своему усмотрению и использовать различные организационно-правовые формы и режимы налогообложения. Но в глазах контролеров такие действия часто выглядят подозрительно. Например, среди критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки, утвержденных Приказом МНС от 09.02.2018 г. №20, в 3 балла оценивается проведение реорганизаций.

Подозрения и риск проверки повысятся еще на 4 балла, если после реорганизации или иных вариантов дробления будет зафиксировано снижение налоговой нагрузки в отчетном году более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом при стабильной или увеличивающейся налоговой нагрузке в данной отрасли. Об использовании дробления для налоговой минимизации говорит и такой критерий риска как приближение в календарном году (98% и более) к предельному значению валовой выручки, установленному НК, позволяющему применять особые режимы налогообложения.

Леонид ФРИДКИН,

экономист

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