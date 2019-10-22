33-я статья Налогового кодекса. Какие хозяйственные операции попадут в зону риска?

В первую очередь, налоговиков будут интересовать нетипичные сделки и дробление бизнеса с целью использования льготных режимов налогообложения.

- При проведении проверки, прежде всего, будет исследоваться экономическое содержание совершенной плательщиком хозяйственной операции (сделки), - говорит адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Константин ОСТАПЮК. – Причем, выявления самого факта «искажения» сведений о совершаемой хозяйственной операции будет недостаточно для корректировки налоговых обязательств. Помимо установления конкретных случаев «искажения» обстоятельств, влияющих на налоговые обязательства плательщика, контролирующие органы должны также определить:

- причинную связь между действиями плательщика и установленными искажениями;

- наличие ущерба для бюджета в виде недополученных сумм налогов (сборов).

Юрист отмечает, что при этом, прежде всего, будут оцениваться непосредственные действия самого плательщика (его должностных лиц или учредителей). Тогда как действия его контрагентов, такие как подписание первичных учетных документов (ПУД) неуполномоченными лицами, нарушение контрагентом законодательства и пр. – не могут явиться основанием для привлечения добросовестного субъекта хозяйствования к какой-либо ответственности.

Кроме того, искажения должны влиять на экономическое содержание хозяйственной операции. В случае, если в учете плательщика имеется ПУД с «пороками», искажающий сведения о хозяйственной операции, но если указанные искажения не повлияли каким-либо образом на объем налоговых обязательств плательщика и тот же экономический результат мог быть получен им при совершении иных не запрещенных законодательством сделок, это также не может являться основанием для корректировки налоговых обязательств.

- Проведение же нетипичных хозяйственных операций и сделок, в которых отсутствует какая-либо экономическая или деловая цель, а также использование сомнительных субъектов-посредников при осуществлении деятельности, будут являться предметом пристального внимания со стороны контролирующих органов, - подчеркивает эксперт журнала «Директор. – Как и создание или использование нескольких субъектов хозяйствования, которые по своей сути прикрывают деятельность одной организации, исключительно для целей соблюдения условий специальных режимов налогообложения и использования льгот… Например, если по одному адресу фактически расположены два юридических лица, имеющих одинаковый состав учредителей (или лиц, косвенно осуществляющих контроль за их деятельностью), одних и тех же работников, склад, очевидно, что целью их создания являлось соблюдение установленных для применения УСН ограничений по выручке и (или) среднесписочному количеству работников.

Полностью статья К. Остапюка «33-я статья НК: как не стать «уклонистом»? опубликована в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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