Правительство упростило правила закупок для предприятий

Это сделано для обеспечения бесперебойного снабжения производств сырьем, комплектующими и другими необходимыми для работы товарами.

В связи с сокращением количества поставщиков и усложнением процедуры закупок для предприятий в связи с санкциями и логистическими трудностями, Совмином Беларуси принято постановление №337 от 26 мая 2022 г., которым внесены изменении в порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств (согласно ПП №229 от 15 марта 2012 г.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Основные изменения, предусмотренные документом, приняты с целью упрощения процедуры закупок. Так, например, теперь участники таких процедур (кроме случаев проведения электронного аукциона) могут подавать конкурсные предложения только на часть объемов. И, соответственно, победителями могут быть признаны несколько поставщиков, между которыми отдельными лотами будет разделен объем поставки. Это сделано потому, что сейчас по многим товарным группам у поставщиков просто нет возможности поставить значительные объемы.

Победителем конкурса (причем, также даже на часть лота!) также впервые может быть признан единственный участник. Правда, тоже за исключением электронных аукционов. А в случае отказа победителя от заключения договора его место может занять участник, предложению которого присвоен следующий по степени выгодности порядковый номер, или участник, сделавший предпоследнюю ставку при проведении электронного аукциона.

Любопытно, что комиссия, создаваемая для проведения процедур закупок, вправе признать победителем единственного участника процедуры, который не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем). В этом случае решение оформляется с обоснованием экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций напрямую.

В документе есть еще одна интересная новация: поставщик может отказаться от своих обязательств в случае резкого изменения (более чем на 20%) курса белорусского рубля, установленного Национальным банком к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи предложения победителем (в случае проведения электронного аукциона - на дату проведения торгов), либо на дату заключения договора на закупку в случае проведения процедуры закупки из одного источника.

В этом случае такой поставщик не может быть включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. МАРТ также даны полномочия досрочно исключать компании из этого реестра. То есть, если суммировать основные нововведения, то очевидно они направлены на преодоление дефицита сырья и комплектующих, а также товаров, необходимых для обеспечения функционирования реального сектора экономики. Видимо теперь, по аналогии с рынком труда, можно сказать, что на смену «рынку заказчика» пришел «рынок поставщика». И главным фактором на нем будет уже не цена, а сама возможность поставки необходимого объема в разумные сроки.

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