Стали известны результаты работы белорусских СЭЗ за I квартал

Спойлер: в целом они неплохие, но за год несколько сократилась прибыль и инвестиции в основной капитал, стало меньше резидентов и наемных работников.

Национальный статистический комитет подвел итоги работы свободных экономических зон Беларуси за январь-март 2022 года. Сразу отметим: эта статистика интересна, но относиться к ней нужно с определенной осторожностью, потому что, во-первых, она дана без разбивки по месяцам. А мы знаем на примере работы основных отраслей экономики, что в марте многие из них заметно просели. Здесь это отследить пока невозможно. Во-вторых, многие цифры Белстат приводит только в белорусских рублях, но из-за высокой инфляции и курсовых разниц они могут не совсем верно отражать картину происходящего.

По данным этой статистики, на 1 апреля в Беларуси было зарегистрировано 420 резидентов СЭЗ (год назад - 440). Их среднесписочная численность - 133 470 человек. Это почти столько же, как и на 1 апреля 2021-го (99,1%). Выручка резидентов от реализации товаров, работ и услуг в I квартале составила 7 737,6 млн руб. (133,5% к аналогичному периоду прошлого года). Из нее 5 224,3 млн руб. получено от экспортных поставок. Чистая прибыль резидентов за этот период составила 285,3 млн руб., что значительно меньше, чем год назад (433,3 млн).

Инвестиции в основной капитал также заметно сократились. За три месяца они составили 331,7 млн руб., что в сопоставимых ценах - 87,7% к I кварталу прошлого года. Любопытно, что белорусские СЭЗ имеют отрицательное сальдо по экспорту-импорту услуг (-17 495,9 тыс. долл.). Еще несколько интересных цифр, которые приводит Белстат: на свободные экономические зоны приходится сегодня 18% (!) промышленного производства всей страны, 23,4% общего белорусского экспорта, 13,1% - импорта и 5,4% инвестиций в основной капитал.

Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях Республики Беларусь, январь-март 2022 г. (%).

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