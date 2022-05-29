Профицит валюты на рынке помог рублю укрепиться

За апрель чистая продажа СКВ в Беларуси составила почти 500 млн долларов. Это почти столько же, сколько в рекордном октябре 2021-го, когда было продано более 550 млн.

В апреле на валютном рынке наблюдался «аттракцион неслыханной щедрости»: валюту активно продавали все, кто мог это сделать - предприятия, население, банки и компании-нерезиденты. В совокупности за месяц на чистой основе в стране было продано СКВ на 478,8 млн долларов. Для сравнения: в марте и феврале наблюдалась противоположная картина (было куплено «чистыми» соответственно 382,2 и 290 млн долларов). Эту информацию обнародовало Управление информации и общественных связей Национального банка.

Самыми крупными продавцами валюты в апреле были белорусские предприятия. Они продали «чистыми» 154,2 млн долл., тогда как в марте являлись чистыми покупателями на 274,1 млн долл. Компании-нерезиденты за апрель продали 115,4 млн долл. (в марте - 20,6 млн), банки - 94,6 млн (в марте купили 372,6 млн), население продало 114,6 млн (месяц назад продажа физлиц составила 243,9 млн долл.). Что касается корпоративного сектора, то причиной таких значительных объемов продажи стал, вероятно, налоговый период, когда предприятиям нужны рубли для расчетов с бюджетом.

То есть, рынок круто «развернулся», что сразу же отразилось на курсе белорусского рубля и стоимости валютной корзины. Рубль существенно укрепился, и если рост стоимости валютной корзины на 1 апреля с начала года составлял 8,71%, то на 12 мая он оценивается уже в 4,06%. Это означает, что с 1 января и на данный момент белорусский рубль девальвировался к корзине валют примерно на 4%.

Такой благоприятной ситуацией на рынке воспользовался Нацбанк, чтобы пополнить валютные резервы. ЗВР в целом на 1 мая составили 7 761,1 млн долл. и увеличились за апрель на 189,4 млн (+2,5%) после снижения в марте на 692,9 млн (-8,4%). Рост резервов, благодаря скупке валюты на торгах БВФБ, произошел несмотря на то, что в апреле правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 70 млн долл.

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