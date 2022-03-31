В Минпроме считают, что санкции простимулируют предприятия работать лучше

Сообщается, что хотя первоначально некоторые промышленные гиганты имели трудности с поставкой запчастей и комплектующих, эти проблемы уже решены.

Как рассказал министр промышленности Петр Пархомчик телеканалу «Беларусь 1», санкции открыли новые возможности для предприятий: кто-то нашел альтернативных производителей недостающих деталей, где-то начали активнее заниматься вопросами импортозамещения, а в общем промышленность по-прежнему демонстрирует положительную динамику. Например, рост производства тракторов за первые два месяца этого года составил 119%, карьерных самосвалов - 150%, комбайнов - 127%. А складские запасы составляют около 0,7% месячного объема выпускаемой продукции - это беспрецедентно низкий показатель для отрасли.

- Мы справляемся с той ситуацией, которая происходит сегодня на рынке, - отметил министр. - Ни одно предприятие не остановилось, все предприятия работают в штатном режиме и на всех предприятиях положительная динамика... Сегодня рынок находится в очень хорошем состоянии, очень большая потребность разных видов техники. И буквально по всей номенклатуре выпускаемой продукции министерство промышленности с очень хорошей положительной динамикой.

Руководитель Минпрома также заявил о намерении нарастить экспортные поставки на российский рынок в пределах не менее 1 млрд долларов. Вероятно, белорусские промышленники рассчитывают занять некоторые ниши, освободившиеся с уходом иностранных компаний. Кроме того, по словам П.Пархомчика, санкции значительно сильнее ударили по российским производителям, чем по белорусским, поскольку первые имели более значительную зависимость от поставок европейских комплектующих. Рост продаж в Россию изделий белорусской промышленности в прошлом году составил 152%, а по итогам января-февраля 2022-го - 135-136%.

По мнению министра, новые реалии открыли также новые возможности для кооперационных проектов с российскими партнерами в области импортозамещения. Соответствующие меры уже принимаются на разных уровнях - созданы рабочие группы по всем отраслям, решается, что и в каких объемах необходимо производить, чтобы удовлетворить спрос и в Беларуси, и в России. Причем, сроки на эту оценочную работу отводится очень сжатые - в пределах ближайших 1,5-2 месяцев.

Напомним, что прошлый год оказался очень удачным для белорусской промышленности. По данным профильного министерства, в 2021 году объем промышленного производства составил 19,5 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 115%. Экспорт товаров предприятиями Минпрома составил около 5,3 млрд долларов, темп роста экспорта - 135,5%, сальдо внешней торговли товарами - «плюс» 2,4 млрд долларов.

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