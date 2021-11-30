Нацбанк утвердил требования к сервисам онлайн-заимствований

В принятых инструкциях содержатся правила осуществления таких операций, порядок расчетов, меры по обеспечению безопасности и защиты прав клиентов.

25 мая 2021 г. в Беларуси был подписан Указ №196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности». В соответствии с ним Нацбанк является регулятором при осуществлении данной деятельности, и на него возложены полномочия по ведению реестра операторов сервисов онлайн-заимствования и контроль за соблюдением ими законодательства.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка, в соответствии с Указом №196 регулятором определены требования к деятельности операторов сервисов онлайн-заимствования. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 26 октября 2021 г. №310.

В частности, утверждена Инструкция о требованиях к правилам сервиса онлайн-заимствования. В ней прописаны: перечень услуг такого сервиса, порядок заключения, изменения и расторжения договоров, осуществления расчетов, а также досудебного урегулирования споров. Уточнены требования к программно-техническим средствам (оборудованию, программному обеспечению, мобильным приложениям для доступа к сервису), а также средствам защиты информации.

Нацбанком также внесены изменения в Инструкцию об использовании программно-аппаратных средств и технологий, проведении процедур удаленной идентификации, удаленного обновления (актуализации), утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2019 г. №379. Дело в том, что операторы сервисов онлайн-заимствования автоматически становятся пользователями межбанковской системы идентификации. Так как при осуществлении операций посредством таких сервисов должна проводиться многофакторная аутентификация физических и юридических лиц.

Это означает повышенные требования к безопасности: создание защищенного соединения, обеспечение бесперебойного функционирования, сбора, обработки, хранения и предоставления информации в условиях, обеспечивающих предотвращение ее хищения, утраты, искажения или подделки.

Регулятором утверждена Инструкция о требованиях к форме и содержанию документа о заключении договора посредством сервиса онлайн-заимствования, а также к форме, объему и содержанию формируемого оператором сервиса личного дела клиента. В частности определено, что документ о совершении сделки посредством такого сервиса выдается на бумажном носителе или в электронном виде с указанием существенных условий договора, а также иных сведений в соответствии с требованиями Национального банка. При этом личное дело клиента должно формироваться в электронном виде и храниться в отдельном разделе на сайте сервиса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность и сохранность информации.

Важный момент: постановлением №310 определен предельный размер вознаграждения, взимаемого за услуги оператора сервиса онлайн-заимствования. Оно должно составлять не более 10% от суммы денежных средств, предоставленных по договору займа, заключенному посредством сервиса онлайн-заимствования. Постановление №310 вступает в силу с 29 ноября 2021 г.

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