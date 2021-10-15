Изменились требования при приеме на работу в госсекторе

Теперь от соискателей потребуют характеристику, проверят наличие правонарушений и отношение к государственным и общественным институтам.

12 октября Александр Лукашенко подписал Декрет №6, которым вносятся изменения в Декрет №5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Этим документом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы за последние 5 лет. А в отношении кандидатов на руководящие должности - также получать сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях.

В Декрете определяются четкие требования к характеристике. В частности, в ней должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении им трудовой и исполнительской дисциплины, а также отношение к государственным и общественным институтам. Установлено, что характеристика должна выдаваться в течение 7 календарных дней с момента получения запроса.

Все данные требования касаются приема на работу в госорганы, иные государственные организации, а также организации более 50% акций (долей в УФ) которых находится в собственности государства.

Нарушение предусмотренного Декретом порядка приема на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством. Декрет вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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