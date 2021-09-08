ЕФСР может выделить Беларуси новый кредит

Представители Фонда и белорусского правительства уже ведут предварительные консультации, но конкретная сумма пока не называется.

О том, что Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР, обсуждает с белорусскими властями новый финансовый кредит, сообщил и.о. исполнительного директора проектного блока ЕФСР Андрей Широков.

«В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе. Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно», - сказал представитель Фонда.

Как известно, в 2020 году ЕФСР предоставил нашей стране экстренное финансирование в размере 500 млн долл. на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-19. Фактически условия целевого расходования этих средств не оговаривались. Формально программа предусматривала дополнительные ассигнования для системы здравоохранения и социальной защиты, соблюдение графика обслуживания государственного долга, проведение сбалансированной денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции.

В настоящее время белорусское правительство обсуждает с Россией вопрос рефинансирования долга в размере 1 млрд долл., который Беларусь получила двумя траншами - в декабре 2020 г. и в июне 2021-го. Так что, возможно, кредит ЕФСР станет частью этих договоренностей.

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