На ИТ-рынке продолжает увеличиваться число вакансий

Это связано с бурным «послековидным» ростом заказов, релокацией бизнеса и приходом новых резидентов в ПВТ.

С тех пор как рынок ИТ-вакансий в Беларуси преодолел предновогодний кризис, он почти непрерывно растёт. Проседание (-12%) было заметно лишь в мае, но потом рост возобновился, а по итогам июня на рынке было 14 635 активных вакансий (+6% к маю). Это примерно столько же, сколько в октябре, когда спрос на рабочие руки в ИТ-отрасли достиг пика.

Объявления о вакансиях в июне размещали 3 118 компаний (+18% к маю). В ПВТ таких активных компаний было 460 (+4%). Обычно этот показатель не отличается большой волатильностью, и его заметный прирост можно считать дополнительным признаком высокого спроса на ИТ-кадры. Данные первой половины июля также демонстрируют неожиданное для лета оживление как в целом по рынку, так и в разрезе ПВТ. Так что, вероятно, в августе статистический рост активных вакансий возобновится по всем фронтам.

В отношении причин роста спроса на ИТ-специалистов мнения расходятся. Среди них, чаще всего, называют общемировую «перегретость» рынка заказами после проседания в первый год пандемии. Еще одна возможная причина - релокейт-тенденции, потому что на высвобождающиеся места в белорусской юрисдикции требуются новые специалисты. Кроме того, нельзя забывать о приросте резидентов ПВТ. В марте этого года к их числу добавилось 65 компаний, а в конце июля - еще 62.

Источник: dev.by

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