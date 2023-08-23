Подкаст Директора "Как не пропустить у себя признаки профессионального выгорания?"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Как диагностировать у себя первые признаки профессионального выгорания". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Что такое профессиональное выгорание с точки зрения психологии. И чем оно отличается от лени или прокрастинации?

Выявление симптомов на рабочем месте - на что обратить внимание в первую очередь.

Не путайте плохую организацию труда или ошибки менеджмента предприятия с профессиональным выгоранием.

Этапы развития болезни - с чего всё начинается, как развивается и к чему приводит в апогее.