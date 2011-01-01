Выгорание в команде: как заметить раньше, чем придёт заявление

Выгорание — не про слабость характера. ВОЗ описывает его как следствие хронического рабочего стресса, которым не управляли. Как руководителю увидеть первые признаки и что делать дальше.

Обычно это выглядит так: сотрудник, который два года тянул на себе половину отдела, вдруг перестаёт спорить на планёрках. Отвечает односложно, сдаёт работу ровно в объёме задания, перестал предлагать. Руководитель списывает это на усталость или скверный характер — и через три месяца получает заявление от лучшего человека в команде. В этой статье — о том, как выглядит выгорание с точки зрения управленца, почему его причины лежат в организации работы, а не в характере, и что руководитель может сделать, оставаясь при этом руководителем, а не психотерапевтом.

Что такое выгорание — и чем оно не является

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила выгорание в 11-й пересмотр Международной классификации болезней — но не как заболевание. Оно отнесено к разделу факторов, влияющих на состояние здоровья, то есть к причинам обращения за помощью, которые сами по себе болезнями не являются. Определение ВОЗ: синдром, возникающий из-за хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться.

Практическую ценность имеют три измерения, через которые ВОЗ описывает это состояние: ощущение истощения и нехватки энергии; нарастающая мысленная дистанция от работы, негативизм или цинизм по отношению к ней; снижение профессиональной эффективности. Для руководителя это готовая рамка наблюдения: не «человек стал хуже», а три разных сигнала, каждый со своей симптоматикой.

И важное ограничение из того же определения: понятие относится именно к рабочему контексту и не должно распространяться на другие сферы жизни. Отсюда два вывода. Первый: руководитель не ставит диагнозов — это не его роль и не его компетенция. Второй, более важный: если явление порождается организацией работы, то и рычаги влияния находятся у того, кто эту работу организует. Как заметила Кристина Маслах, автор самой известной методики измерения выгорания, чинить нужно рабочее место, а не работника.

Цена вопроса

Масштаб измерен неплохо. Исследование Gallup, охватившее почти 7 500 сотрудников с полной занятостью, показало: 23% чувствуют себя выгоревшими на работе очень часто или постоянно, ещё 44% — время от времени. То есть примерно две трети работающих людей так или иначе сталкиваются с этим состоянием.

Дальше начинается арифметика, понятная собственнику. По данным того же исследования, выгоревшие сотрудники на 63% чаще берут больничный и в 2,6 раза чаще активно ищут другую работу. Они также заметно менее уверены в собственной результативности — а неуверенный сотрудник перестаёт брать на себя сложное и инициативное.

Обратите внимание на порядок событий. Заявление об уходе — последний индикатор, а не первый. Больничные, сорванные сроки, исчезнувшая инициатива и участившиеся мелкие ошибки появляются задолго до него. Компания, которая замечает только последний сигнал, платит полную цену: потерю человека, стоимость замены и просевший на полгода участок работы.

Как это выглядит в кабинете: три группы признаков

Истощение. Человек работает столько же или больше, но производит меньше. Появляются ошибки в рутинных операциях, которые он выполнял годами. Письма уходят в час ночи и в выходные. Отпуск перестаёт помогать: через три дня после выхода состояние возвращается к тому, что было до. Растёт число мелких недомоганий и внезапных отгулов.

Дистанцирование и цинизм. Это самый информативный и самый недооценённый сигнал. Человек перестаёт задавать вопросы. Исчезают споры и предложения — там, где раньше была позиция, теперь «как скажете». Появляется сарказм в адрес клиентов, компании или процессов, шутки в духе «всё равно ничего не изменится». Он отказывается от неформального общения, выходит из чатов, перестаёт приходить на общие обеды. По сути, человек эмоционально увольняется задолго до того, как уволится юридически.

Падение самооценки в профессии. Сотрудник избегает сложных задач и берёт только те, в которых уверен. Оттягивает решения, требует избыточных согласований, перестраховывается. Начинает говорить о себе в прошедшем времени: «раньше у меня получалось». Это не лень и не потеря квалификации, а защитная реакция на постоянное ощущение, что усилий недостаточно.

И два наблюдения, которые стоит держать в голове. Первое: выгорают не слабые, а вовлечённые. Чтобы истощиться от работы, нужно сначала в неё вложиться; безразличному сотруднику выгорание не грозит. Второе: лучшие компенсируют дольше всех. Сильный специалист неделями и месяцами тянет прежний уровень результата за счёт запаса прочности, поэтому руководитель видит проблему на стадии, когда запас уже закончился. Именно поэтому наблюдать нужно за поведением, а не за результатом: результат ломается последним.

Причина обычно в управлении, а не в характере

Gallup выделил пять факторов, сильнее всего связанных с выгоранием: несправедливое отношение на работе, неподъёмный объём задач, неясность роли и ожиданий, недостаток поддержки и коммуникации со стороны руководителя, нереалистичное давление сроками. Ни один из них не находится в зоне ответственности самого сотрудника — все пять регулируются управленческими решениями.

Две цифры из того же исследования особенно неудобны для руководителей. Сотрудники, которые уверенно говорят, что чувствуют поддержку своего руководителя, примерно на 70% реже сталкиваются с сильным выгоранием. И столько же — около 70% — даёт ощущение, что времени на работу хватает. Иначе говоря, поддержка и реалистичные сроки работают сильнее, чем любые программы благополучия, тренинги по стрессоустойчивости и абонементы в спортзал.

Кристина Маслах и Майкл Лейтер описывали шесть областей рабочей жизни, рассогласование в которых ведёт к выгоранию: нагрузка, контроль, вознаграждение, сообщество, справедливость и ценности. Практическая польза этой рамки в том, что она объясняет неочевидные случаи. Человек с умеренной нагрузкой может выгорать от несправедливости — например, когда премию получил не тот. Или от конфликта ценностей: когда его просят делать то, что он считает неправильным по отношению к клиенту.

Для белорусского бизнеса добавляется свой контекст. В компаниях без выделенной HR-функции роль «того, кто заметит» достаётся непосредственному руководителю или собственнику — которые сами чаще всего находятся в зоне наибольшего риска. Плюс культурный слой: слово «выгорание» многие руководители до сих пор считают модным оправданием усталости. Проблема в том, что от того, признаёте ли вы термин, число больничных и заявлений не меняется.

Что делать руководителю — и чего не делать

Начните с разговора, а не с выводов. Формат простой: конкретные наблюдения без ярлыков и открытый вопрос. «За последний месяц я вижу, что ты трижды сдвигал сроки и перестал спорить на планёрках. Раньше такого не было. Что происходит?» Дальше — молчать и слушать. Категорически не работает диагностика вслух: фраза «по-моему, у тебя выгорание» ставит человека в положение пациента и почти гарантированно закрывает разговор.

Дальше — конкретные управленческие действия, а не сочувствие. Снимите часть нагрузки на определённый срок и назовите этот срок вслух: бессрочное «мы что-нибудь придумаем» тревожит больше, чем помогает. Верните человеку контроль хотя бы над частью работы — право самому решать, в каком порядке и как делать. Проясните роль: что входит в его ответственность, а что нет. Уберите фоновое давление, которое вы могли не замечать: письма в выходные, срочность там, где её нет, задачи «на вчера» без объяснения приоритета.

Отпуск — необходимая, но недостаточная мера. Если человек возвращается в ту же нагрузку, ту же неопределённость и то же ощущение несправедливости, эффект отпуска исчерпывается за пару недель. Отдых лечит истощение, но не устраняет его причину.

И границы вашей роли. Руководитель не врач и не психотерапевт. Если вы видите, что состояние человека выходит за рамки рабочей усталости — длительная подавленность, нарушения сна, отчаяние, — уместно спокойно и без драматизации сказать, что с этим стоит обратиться к специалисту, и не пытаться справиться силами компании. Ваша зона ответственности — рабочие условия; забирая чужую, вы не поможете человеку и потеряете дистанцию, необходимую для управления.

Наконец, системный уровень. Посмотрите, кого в вашей компании ставят в пример. Если это люди, которые отвечают ночью и не берут отпуск, вы транслируете команде норму, ведущую прямо к выгоранию. И проверьте себя: собственник, работающий по девяносто часов в неделю, задаёт темп, который остальные будут имитировать до тех пор, пока не сломаются.

Что в итоге?

Выгорание — управляемый организационный риск, а не личная особенность отдельных сотрудников. Оно заметно задолго до заявления об уходе, но не в отчётах, а в поведении: в исчезнувших вопросах, пропавших спорах и ночных письмах. Замечает его тот руководитель, который регулярно разговаривает с людьми не о задачах.

Практический минимум: раз в месяц пятнадцать минут один на один с каждым ключевым сотрудником, где вы не обсуждаете статусы задач. Один вопрос — «что в твоей работе сейчас забирает больше всего сил и что из этого можно убрать?» — даёт больше, чем годовой опрос вовлечённости.

Есть старое инженерное правило: усталость металла не видна на поверхности, но фиксируется приборами задолго до разрушения. В управлении людьми роль такого прибора выполняет регулярный разговор. Других приборов пока не изобрели.