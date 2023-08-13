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Подкаст Директора "Почему важно заряжать себя положительными эмоциями"

Информация о материале
Подкаст Директора "Почему важно заряжать себя положительными эмоциями"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Почему важно заряжать себя положительными эмоциями". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. События последних лет - сильнейший фактор утраты вообще всех эмоций.

  2. Можно ли просто пережить негативные эмоции? Может ли подхож "время лечит" избавить человека от депрессии?

  3. Базовые элементы для борьбы с депрессией - с чего необходимо начинать?

  4. Таблетки от депрессии - слушаем своего врача, а не советы в интернете или рекомендации приятелей.

  5. Положительные эмоции как доступный и простой способ сохранения душевного равновесия и эмоционального здоровья.

 

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