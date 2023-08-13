Подкаст Директора "Почему важно заряжать себя положительными эмоциями"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Почему важно заряжать себя положительными эмоциями". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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События последних лет - сильнейший фактор утраты вообще всех эмоций.
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Можно ли просто пережить негативные эмоции? Может ли подхож "время лечит" избавить человека от депрессии?
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Базовые элементы для борьбы с депрессией - с чего необходимо начинать?
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Таблетки от депрессии - слушаем своего врача, а не советы в интернете или рекомендации приятелей.
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Положительные эмоции как доступный и простой способ сохранения душевного равновесия и эмоционального здоровья.