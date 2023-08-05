Подкаст Директора "Самые частые ошибки при построении системы сбалансированных показателей"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 3. Тема передачи: "Самые частые ошибки при построении системы сбалансированных показателей". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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О важности наличии чёткой цели бизнеса перед началом работы над ССП.
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Что важнее - описать то, что есть сейчас или спроектировать как надо?
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Причинно-следственные связи функционирования бизнеса как фундаментальная основа оптимизации и роста бизнеса.
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Различие между тактикой и стратегией в планировании ССП.
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Методика и алгоритм ПРАВИЛЬНОГО создания и обновления системы сбалансированных показателей.