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Подкаст Директора "Самые частые ошибки при построении системы сбалансированных показателей"

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Подкаст Директора "Самые частые ошибки при построении системы сбалансированных показателей"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 3. Тема передачи: "Самые частые ошибки при построении системы сбалансированных показателей". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. О важности наличии чёткой цели бизнеса перед началом работы над ССП.

  2. Что важнее - описать то, что есть сейчас или спроектировать как надо?

  3. Причинно-следственные связи функционирования бизнеса как фундаментальная основа оптимизации и роста бизнеса.

  4. Различие между тактикой и стратегией в планировании ССП.

  5. Методика и алгоритм ПРАВИЛЬНОГО создания и обновления системы сбалансированных показателей.

 

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