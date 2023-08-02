Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 2. Тема передачи: "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью:
- Что такое "Система Сбалансированных Показателей"?
- Как коррелирует ССП и стратегия разивития бизнеса.
- Правильная последовательность в создании ССП - важно "не ставить телегу впереди лошади"!
- К чему приводят ошибочные показатели ССП.
- Пошаговый алгоритм построения системы сбалансированных показателей для бизнеса.