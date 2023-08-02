Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"

Информация о материале Опубликовано: 02 августа 2023

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 2. Тема передачи: "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. Вопросы, затрагиваемые в интервью: Что такое "Система Сбалансированных Показателей"? Как коррелирует ССП и стратегия разивития бизнеса. Правильная последовательность в создании ССП - важно "не ставить телегу впереди лошади"! К чему приводят ошибочные показатели ССП. Пошаговый алгоритм построения системы сбалансированных показателей для бизнеса. Download

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Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"