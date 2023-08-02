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Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"

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Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 2. Тема передачи: "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью:

  1. Что такое "Система Сбалансированных Показателей"?
  2. Как коррелирует ССП и стратегия разивития бизнеса.
  3. Правильная последовательность в создании ССП - важно "не ставить телегу впереди лошади"!
  4. К чему приводят ошибочные показатели ССП.
  5. Пошаговый алгоритм построения системы сбалансированных показателей для бизнеса.

 

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Подкаст Директора "Что такое ССП и для чего она нужна руководителю бизнеса?"
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