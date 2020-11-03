Компании, не зависящие от банков, оказались в выигрыше

Эксперт рассказал, почему снижение объемов кредитования играет на руку некоторым лизинговым операторам.

Директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Антон АНДРЕНКО в интервью журналу «Директор» подтвердил, что с наступлением пандемии многие лизингополучатели из-за падения выручки вынуждены просить о реструктуризации лизинговых платежей. В первую очередь это касается ресторанной сферы, туротрасли, перевозчиков. И наоборот: относительно неплохо идут дела у торговли и компаний, работающих на экспорт.

- Участились также случаи, когда клиенты других лизинговых компаний обращаются к нам за рефинансированием договоров лизинга , - говорит эксперт. - По договору это возможно. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Поскольку важно, чтобы предмет лизинга не был обременен, например, не числился в залоге у банка, который финансирует лизинговую компанию.

Многие банки сейчас закрыли кредитование и для физлиц, и для компаний, на «межбанке» выросла стоимость денежных ресурсов. В результате те лизинговые компании, у которых есть ресурс, не зависящий от локальных банков, оказались в выигрышной ситуации. У кого-то - это иностранное кредитование.

У нас 95% сделок профинансировано за счет облигационных займов для физлиц и компаний. За 10 лет работы мы выпустили 30 облигационных займов, 12 из которых полностью погашены. Недавно разместили 30-й облигационный заем в долларах, с фиксированной ставкой 9,044% годовых и сроком на 2 098 календарных дней. Выпуском предусмотрена оферта - досрочный выкуп по требованию держателя облигаций 1 раз каждые 3 месяца.

Экономика не останавливается, и в любом кризисе кому-то плохо, а кому-то, наоборот, хорошо. Те, кто нашел свою нишу, и понимают что делать, будут активно эксплуатировать эти возможности и обращаться за финансированием. А из-за текущего кризиса ликвидности в банковской сфере лизинг будет востребован как практически безальтернативный и доступный формат финансирования и для компаний, и для физлиц.

Диана КАЛЕНИК

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