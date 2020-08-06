Белорусский рубль опять снизился к валютной корзине

Кроме подвижки курсов доллара, евро и российского рубля, это связано с ростом спроса на валюту со стороны предприятий и населения.

В июне стоимость доллара США снизилась с 2,4100 до 2,4008 руб. (-0,38%), причем это снижение продолжается уже третий месяц. Европейская валюта подорожала с 2,6772 до 2,7036 руб. (+0,99%), она, наоборот, растет второй месяц. Российский рубль прибавил в цене с 3,4096 до 3,4306 бел. руб. за 100 росс. (+0,62%), и он также растет уже третий месяц. В результате валютная корзина за июнь подорожала на 0,39%. С начала года доллар стал дороже на 14,13%, евро - на 14,93, российский рубль - на 0,77%. Валютная корзина за это время выросла на 7,39%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в июне субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 44 млн долл. (после продажи 5 млн долл. в мае). Население приобрело на чистой основе наличной и безналичной валюты на 77,7 млн долл. (после покупки 58,8 млн в мае), оставаясь нетто-покупателем седьмой месяц подряд. При этом чистая продажа наличной валюты составила 23,1 млн долл. (в мае - 28,3 млн). А чистая покупка безналичной валюты - 100,9 млн долл. (в мае - 87,1 млн).

- То есть и предприятия, и население в июне оказались чистыми покупателями валюты, причем население купило больше, чем юрлица , - отмечает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим ИОСУБ. - Это означает, что на валютном рынке продолжается сказываться рост реальных доходов населения, опережающий рост производительности труда.

По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца белорусский рубль по отношению к доллару сильно не изменится, снизится к евро и укрепится к российскому рублю. За это время доллар останется вблизи 2,40 руб., евро вырастет до 2,79 руб., а российская валюта снизится до 3,24 бел. руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

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