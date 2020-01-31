Что ждет госсектор в 2020 году?

Экономическая политика Беларуси будет по-прежнему строиться на поддержке госпредприятий и наращивании долга.

Представляя бюджет на 2020 г., министр финансов Максим Ермолович отметил высокий объем проблемных долгов. По его словам, обязательства перед бюджетом по внешним госзаймам, ссудам и гарантиям правительства, которые государственные предприятия реального сектора могут не исполнить, оцениваются правительством в 1,1 млрд руб. При этом, согласно закону о бюджете, госдолг в 2020 г. может увеличиться до 54,4 млрд руб. На 1 ноября 2019 г. он составлял 42,7 млрд.

Экономическая стратегия Беларуси на протяжении последних лет практически не меняется. С одной стороны, декларируется уменьшение вмешательства государства в экономику и поддержка бизнеса. И что-то в этом направлении действительно делается. С другой, сохраняется поддержка неэффективного госсектора, которая со временем принимает все более скрытую форму. При этом развитие экономики в значительной степени осуществляется за счет наращивания госдолга и предоставления льгот отдельным секторам экономики.

По мнению экономических обозревателей, в стране наблюдается довольно странная картина: официально расходы на поддержку госпредприятий из бюджета снижаются, но это не приводит к их банкротству. Роста экономики также не наблюдается. Несмотря на планы правительства увеличить ВВП в 2019 г. на 4%, по итогам января-октября рост составил всего лишь 1,1%. О 100 млрд долл. валового продукта уже особо и не вспоминают. Прогнозные показатели на 2020-й, утвержденные Президентом, выглядят достаточно скромно: рост ВВП на 2,8%, экспорта - на 3,6%.

Как говорят финансисты, объяснение необыкновенной «живучести» госсектора простое: его поддержку увеличивают государственные банки. Минфин размещает в них профицит бюджета, а банки используют эти средства для поддержки госпредприятий. В конечном итоге убыточные предприятия, лишившись прямой поддержки бюджета, получают те же бюджетные деньги, только в долг и косвенным образом. А долги затем снова реструктуризируются.

В этом году Республиканский бюджет в 2020 г. впервые за несколько лет запланирован дефицитным. Причинами дефицита являются выпадение доходов из-за проблем с Россией и повышение зарплат бюджетникам на 1,8 млрд. руб. Как это скажется на поддержке госсектора пока прогнозировать сложно. Единственное, в чем уверены эксперты «Директора», - до выборов ситуация вряд ли резко ухудшится. Но уже осенью все может измениться.

Подробнее об этом - читайте в статье В. Тарасова «Изменилась форма. Но не содержание» в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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