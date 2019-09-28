ВВП-100: миф или реальность?

Эксперты обсудили проблемы белорусской экономики и перспективы их решения.

Президент Александр Лукашенко поставил цель достичь к 2025 г. уровня ВВП в 100 млрд долл. Однако белорусская экономика демонстрирует очень медленный рост. В I полугодии 2019 г. этот показатель увеличился на 0,9% по отношению к соответствующему периоду 2018 г. Следовательно, получить 4% за год будет крайне сложно.

По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, для достижения такого результата понадобится рост экономики во II полугодии до 6,8%. Эксперт отметил, что экономические показатели в I квартале 2019 г. выросли на 1,3%, во II - лишь на 0,5%.

Для того чтобы достичь запланированного к 2025 г., среднегодовые темпы роста реального ВВП, начиная с 2019-го, должны составлять 2,6% при инфляции не более 6% и стабильном курсе национальной валюты. Эксперт объяснил, что при обесценивании белорусского рубля на 4% необходимо, чтобы темпы увеличились до 5,7%. А если подобная динамика усилится, то заветные 100 млрд долл. практически недостижимы - ВВП в долларовом эквиваленте будет обесцениваться.

Наращивание экономического показателя, как отметил А. Чубрик, непосредственно связано с ростом благосостояния населения Беларуси и уменьшением разницы в доходах с соседними странами. По его расчетам, при достижении требуемого уровня ВВП, а это 10,6 тыс. долл. на человека, годовая зарплата должна вырасти примерно до 800 долл. в месяц. Однако эксперт скептически относится к идее внешних или бюджетных инвестиций как драйверов роста в краткосрочной перспективе.

«Темпы среднесрочного роста ВВП оцениваются до 1,5% в годовом выражении, но конъюнктура ухудшается. Это означает, что показатель 2,6% возможен только в двух случаях - либо потенциал вырастет, либо произойдут перемены в экономической конъюнктуре», - сказал А. Чубрик.

Директор Исследовательского центра ИПМ подчеркнул, что при отсутствии изменений в экономической политике в краткосрочном периоде сложно выйти на прирост 2,6% в год. И к этому добавляется проблема диспропорций регионов, которые для достижения поставленной цели нужно «выравнивать» с Минском. Необходимо реформирование, и часть этого процесса - реформа регионального развития.

По словам начальника управления исследований Национального банка, кандидата экономических наук Натальи Мирончик, долгосрочная динамика роста экономики за 7 последних лет не превысила 0-2%, а волатильность темпов роста фактического ВВП за 4 года увеличилась. Негибкое развитие Беларуси угрожает благосостоянию в долгосрочной перспективе. Причина - в низкой производительности труда, именно поэтому инвестированные в белорусскую экономику деньги не дают должной отдачи. «Иными словами, от каждого вложенного рубля мы получаем 90 коп.», - заметила эксперт.

Среди путей решения проблем Н. Мирончик отметила необходимость инвестиций в образование, изменение отношения к труду, повышение трудовой квалификации.

Заместитель начальника управления исследований Национального банка, кандидат экономических наук Михаил Демиденко указал, что в 2010 г. после стимуляции экономики темпы роста были довольно высокими - в среднем на 6,6%. Однако в последующие 3 года произошло резкое падение до 1,5%. Процесс обернулся кризисом платежного баланса. Потребовалось значительно скорректировать национальную валюту из-за отсутствия финансовых ресурсов для покрытия разрывов в платежном балансе. Результатом стали годовая трехзначная инфляция и низкая динамика ВВП в последующие годы.

Как подчеркнул М. Демиденко, главное условие устойчивого долгосрочного экономического роста - финансовая макростабильность, а не выпуск денег, понижение ставок и доступ предприятий к дешевым кредитам, как считают некоторые.

А. Чубрик также отметил важный факт, что сейчас 6-7% ВВП идут на погашение и обслуживание внешнего долга, и если основной долг можно рефинансировать, то проценты придется платить - больше 2 млрд долл. в год. И такая сумма оплачивается из текущих доходов.

Эксперты считают, что решить существующие проблемы путем смягчения денежно-кредитной политики и эмиссионного кредитования, в частности, нельзя.

По мнению М. Демиденко, если начать печатать деньги, то зарплаты, инвестиции и прибыль, конечно, вырастут, как и ВВП. Однако этот процесс продлится недолго, начнут накапливаться проблемы - дисбаланс на валютном рынке, во внешней торговле, увеличение госдолга, возникнет и дефицит бюджета. «Все это окажет давление на курс и инфляцию. Последствия - так называемая корректировка», - заключил эксперт. И добавил, что Нацбанк сегодня пытается добиться максимальной финансовой стабильности, и, пытаясь решить проблемы легким путем, можно свести на нет все усилия, а экономика потеряет потенциал на несколько лет вперед.

Эксперт считает, что ВВП необходимо не «напечатать», а создать - первое время показатель начнет расти умеренно, зарплаты повторять динамику роста ВВП, но не увеличатся, инвестиционная активность станет выше. Но самое главное - это экспорт.

По мнению М. Демиденко, когда станут увеличиваться внешние поставки не за счет господдержки и стимулирования курса, а также если белорусы научатся производить конкурентоспособные товары, пользующиеся спросом в других странах, их будут покупать и на родине. «То есть критерий, по которому можно определить, что мы выходим на траекторию устойчивого роста, это то, что будет происходить с белорусским экспортом», - пояснил он. Кроме того, необходимо обеспечить условия положительной динамики, а это значит сбалансировать экономику, затем провести структурные реформы и улучшить бизнес-климат.

Алевтина СНЕЖИНА