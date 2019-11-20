Правительство озабочено низким качеством управления госпредприятиями

В Минэкономики сообщили, что в 2020 г. будет утвержден профессиональный стандарт для руководителей предприятий.

Результаты исследования BEROC, обнародованные на очередном заседании Республиканского клуба директоров, свидетельствуют о крайне низкой эффективности отечественного бизнеса. По статистике, в Беларуси удельный вес инвестиций в основной капитал составляет 15,4% ВВП, что сравнимо с некоторыми западными странами. При этом у нас на развитие управленческих компетенций выделяется гораздо меньше средств, чем в государствах Европы и Америки, - 0,092% ВВП. Тогда как в Германии эта цифра составляет 4,57%, Швеции - 6,31, США - 6,52%.

- Наша основная проблема - покупаем дорогое оборудование, которым недостаточно эффективно управляем , - заключил по этому поводу Дмитрий ДИЧКОВСКИЙ, профессор бизнес-школы ИПМ, сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН).

Начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий КРУПСКИЙ заявил, что в правительстве разделяют озабоченность экспертного сообщества по этому поводу. И сообщил, что в ближайшее время в стране планируется утвердить новый профессиональный стандарт - «Управление коммерческой организацией», который содержит перечень необходимых компетенций современного руководителя.

Проект стандарта уже разработан. В нем руководство коммерческих организаций разделено на 4 уровня: от начальника цеха (участка) до руководителя холдинга и концерна. Утверждение этого документа ожидается к 1 апреля 2010 г. Как отметил Д. Крупский, после его утверждения Минтруда внесет необходимые коррективы в образовательные стандарты. И в вузах начнут внедрять новые учебные программы.

- То есть, если, например, необходимо «знать и уметь использовать элементы концепции «Индустрия 4.0», то преподаватели вуза станут включать в учебно-тематические планы или программы дисциплины, необходимые для изучения этой темы, - подчеркнул представитель Минэкономики. И пояснил, что цель проекта - повысить компетенции субъектов хозяйствования, а не репрессии, поэтому жестких мер с требованиями немедленно изменить должностные инструкции после утверждения профессионального стандарта не будет.

Подробнее об этом читайте в статье А. Снежиной «Проблема не в технологиях, а в менеджменте», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

Ссылки по теме:

В какой сфере успешно работает корпоративное управление?

Реформа госсектора: новые подходы ...