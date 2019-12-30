Для чего в Беларуси создается крупная госкорпорация?

Как говорят в Госкомитете по имуществу, это может стать первым шагом в реформировании госсобственности.

Реализация пилотного проекта по созданию госкорпорации началась в 2017 г. после заключения меморандума между правительством Беларуси и ЕБРР. Для этого были отобраны: ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», гособъединение «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» и РУП «Институт недвижимости и оценки» с передачей этой управляющей структуре полномочий Госкомимущества по управлению активами.

Проект продвигается по двум направлениям. ЕБРР помогает выработать стратегию развития ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», а на базе холдинга «Белавтодор» выстроить корпоративное управление с учетом лучших мировых практик... Затем на базе Института недвижимости и оценки собираются создать управляющую компанию для управления двумя предприятиями – «Белавтодором» и «Белресурсами». После завершения работы и анализа опыта можно будет вести речь о масштабировании его на другие проекты.

Госсектор Беларуси остается самым большим и неэффективным в европейском регионе. Без повышения производительности управления им не удастся выполнить задачу по удвоению ВВП к 2025 г. до 100 млрд долл. (в 2018 г. - 59,4 млрд), а также стимулировать развитие частного сектора.

В Госкомимуществе считают, что одним из важнейших шагов, направленных на повышение эффективности управления госсектором, является отказ от отраслевого руководства предприятиями. Сейчас в Беларуси госпакетами акций управляют через сложившуюся систему владельческого надзора, т.е. пакеты акций распределены между 24 органами госуправления, как правило, по отраслевому признаку. Получается, что ведомства пишут правила игры для подведомственных организаций и, одновременно, следят за их выполнением.

- Говоря футбольным языком, они являются одновременно и судьей, и тренером. Понятно, что своя команда всегда будет ближе. А это мешает здоровой конкуренции, что и тормозит развитие всей экономики. Здоровая конкуренция возможна только при реальном равенстве субъектов хозяйствования. И пока сохраняется система ведомственной подчиненности предприятий, вряд ли удастся создать равную для всех субъектов конкурентную среду, - отметил заместитель председателя Госкомимущества Беларуси Алексей Васильев.

Полностью статья Т. Маненок «Реформа госсобственности по-белорусски» доступна в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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