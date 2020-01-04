Давление на рубль увеличивается

Как только чистая продажа валюты сменилась покупкой, а внешнеторговое сальдо ушло в минус, белорусская валюта начала проседать.

После роста в октябре, в ноябре белорусский рубль снизился к валютной корзине. Причем, подорожали сразу три валюты, входящие в ее состав. Предыдущий раз одновременный рост всех трех валют наблюдался в сентябре 2018 г. В результате валютная корзина подорожала на 2,23%, и это ее максимальный месячный рост с января текущего года!

Как считают эксперты, такая ситуация связана не с внешними, а с чисто внутренними экономическими проблемами. Основные причины, которые при этом называются, - нарастание дисбалансов на финансовом рынке и ухудшение ситуации во внешней торговле.

- По данным Нацбанка, в ноябре субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 39,9 млн долл. (после продажи 199,5 млн в октябре). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 2,4 млн долл. (после продажи 50 млн в октябре), - отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - При этом чистая продажа наличной валюты в ноябре составила 81,4 млн долл. (в октябре - 107,5 млн), а чистая покупка безналичной - 79 млн (в октябре - 57,6 млн). Переход предприятий от продажи валюты к ее покупке и значительное сокращение чистой продажи валюты населением и обусловили снижение рубля.

Первый фактор связан, вероятнее всего, с микропричинами - покупкой большой (по белорусским меркам) суммы валюты каким-либо крупным предприятием для погашения валютного кредита. Сокращение же чистой продажи валюты населением - основным донором валюты для экономики за последние годы - является следствием причин макроэкономических. В первую очередь - длительного превышения роста реальных доходов населения по сравнению с ростом производительности труда.

Мнение аналитика подтверждает статистика депозитного рынка. Так, по данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в ноябре выросли на 134,8 млн руб. - до 5 022 млн (+2,8%). При этом рост рублевых сбережений после снижения в сентябре 2018 г. продолжается уже 14 месяцев подряд, а ноябрьский прирост вообще оказался максимальным с весны 2015 г!

Что касается сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса, то в октябре оно впервые с апреля (!) оказалось отрицательным и составило, по предварительным данным, минус 111,5 млн долл. (после +171,1 млн в сентябре).

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2019 г., %

Полностью обзор ситуации на мировом и белорусском финансовом рынках от В. Иосуба - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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