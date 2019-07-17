Цены на нефть. Прогноз развития событий в 2019 г.

Стоимость барреля марки Brent прервала четырехмесячный рост, и снизилась сразу на 14,1%.

- Со второй половины мая цена нефти марки Brent интенсивно падала от уровня 72,7 долл. за баррель. В начале июня она достигла отметки 59 долл., после чего восстановилась почти до 65 долл , - отмечал в конце июня старший аналитик Альпари Вадим ИОСУБ. - По мнению участников рынка, равновероятными являются два сценария: продолжение роста выше 69 долл. или возврат к 59 долл. Выбор будет зависеть от того, состоится ли в ближайшее время встреча в формате ОПЕК+, и если состоится, то какие решения будут на ней приняты.

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 г. в связи с усилением торговых споров и указала на риск дальнейшего снижения цен. Как говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, в текущем году рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей в сутки, или на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее. В мае добыча нефти странами ОПЕК на фоне санкций США против Ирана и влияния пакта о сокращении производства снизилась на 236 тыс. баррелей в сутки - до 29,88 млн б/с.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, Россия и Саудовская Аравия, а также в целом ОПЕК+ стараются не допустить чрезмерного падения цен на нефть. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долл,, и даже ближе к 30 долл. за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по новой сделке об ограничении добычи.

Дополнено: на днях министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что все члены соглашения между странами ОПЕК и вне ОПЕК, известные как ОПЕК+, единогласно согласились продлить действующее соглашение по снижению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки на девять месяцев.

Подробнее о ситуации на нефтяном рынке читайте в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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