На мировом рынке наблюдается «бегство от риска»

Инвесторы избавляются от евро и фунтов, предпочитая «валюты-убежища».

На мировом валютном рынке наблюдается классическое бегство от риска. Инвесторы предпочитают доллар «рисковым» евро и фунту, а доллару - «валюты-убежища»: франк и иену. За март пара EUR/USD снизилась на 1,3% - до 1,1217 (-2% с начала года), GBP/USD - на 1,7% - до 1,3030 (+2,3%), USD/CHF- на 0,3% - до 0,9949 (+1,1%), USD/JPY - снизилась на 0,5% - до 110,81 (+1%).

20 марта Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Одновременно ФРС опубликовала обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям. Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП США в 2019 г. с 2,3 до 2,1%, в 2020-м - с 2 до 1,9%. И только прогноз на 2021 г. остался неизменным (1,8%). Прогноз по базовой инфляции в 2019 г. также был пересмотрен в сторону понижения - до 1,8% против озвученных ранее 1,9%, а в 2020 и 2021 гг. - с 2,1 до 2%.

В свою очередь 10 апреля Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0%. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, а по кредитам ЕЦБ - 0,25%. В заявлении ЕЦБ говорилось, что ожидается сохранение ставок на прежнем уровне «по меньшей мере до лета 2019 г.».

Глава ЕЦБ практически ничего не сказал о возможных планах по введению новых мер стимулирования, но отметил сохранение рисков, связанных с напряженностью в мировой торговле и другими факторами неопределенности. «Поступающие данные все еще слабые, особенно для производственного сектора. Более медленные темпы роста, как ожидается, сохранятся в текущем году», - сказал он. В то же время Драги добавил, что члены Совета управляющих ЕЦБ признают, что у экономики еврозоны есть запас прочности, а предполагаемая вероятность рецессии остается низкой.

Котировки пары EUR/USD

Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке: В. Иосуб, «Бегство от риска и стабильный рубль» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Рубль на перепутье», №3 (237) - март 2019.

«Почему растут цены на нефть?», №2 (236) - февраль 2019.