35 рекомендаций для белорусского правительства

Немецкая компания Berlin Economics разработала предложения по улучшению инвестиционного климата в нашей стране.

Их озвучил, выступая на 10-м дне Немецкой экономики в Беларуси, заместитель руководителя компании Роберт Кирхнер. По его словам, исследователи объединили предложения представителей немецкого бизнеса, а также их белорусских партнеров. Затем эти материалы проанализировали внешние эксперты и организации-партнеры.

Эксперт отметил, что после рецессии 2015-2016 гг. белорусская экономика демонстрирует устойчивое восстановление. В 2018 г. ВВП увеличился на 3%. В то же время, несмотря на положительные изменения, экономический рост в 2019 г. по среднесрочным прогнозам не превысит 2%. «Такая траектория не позволит догнать более развитые экономики и свидетельствует о том, что действующая экономическая модель исчерпала себя», - сказал представитель компании Berlin Economics.

Он отметил, что авторы исследования постарались предложить не глобальные, а небольшие, поступательные реформы, которые являются несложными для реализации, и способны быстро улучшить ситуацию и увеличить приток инвестиций.

Среди этих предложений Роберт Кирхнер особо выделил 10, являющихся, на его взгляд, первоочередными:

отмена отсрочки возмещения НДС при ввозе товаров;

прием инвойсов для таможенной очистки товаров;

отмена чрезмерного применения блокирования банковского счета в ходе налоговых споров;

отмена налогообложения нереализованной прибыли от курсовых разниц;

отмена необходимости получения у Нацбанка разрешения на открытие счетов в иностранных банках;

создание базы судебных решений;

уточнение правил выдачи доверенности;

продление максимального срока действия разрешений на трудоустройство иностранных специалистов;

создание прозрачного механизма регистрации постоянных представительств в налоговых органах;

упрощение процедуры заключения дополнительных соглашений к инвестиционным договорам.

Полностью предложения немецких исследователей опубликованы в статье М. Носовой «35 рекомендаций для белорусского бизнеса» в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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