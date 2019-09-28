За 15 лет в Беларуси предстоит создать 1 млн новых рабочих мест

Участники круглого стола в Институте экономики НАН обсудили проблемы, которые необходимо решить для обеспечения опережающего роста ВВП.

Открывая заседание, первый заместитель министра экономики Александр Червяков заявил, что драйверами роста должны стать медицинские, информационные и биотехнологии, робототехника и другие наукоемкие отрасли

- ВВП 100 млрд. - это минимальная граница национальной экономической безопасности, при которой средняя зарплата достигнет примерно 750 долл. в эквиваленте (Россия к этому сроку ставит задачу выйти на 930-940 долл.), что обеспечит дальнейший рост уровня жизни и замедление трудовой миграции, - подчеркнул он.

Выступавшие эксперты отмечали, что в процессе реализации этой задачи страна столкнется с большим количеством проблем, решения которых должны быть выработаны уже сейчас. В частности, за 15 лет предстоит создать 1 млн новых рабочих мест для высвобождаемой в результате сокращения рабочей силы на традиционных предприятиях. Причем, надо учитывать, что после высвобождения люди должны освоить новые компетенции в процессе переучивания или прохождения курсов повышения квалификации.

Нужно также решать проблему повышения производительности труда: сегодня по этому показателю между некоторыми отраслями существует 4-кратный разрыв! А также - ответить на вопрос: не рискует ли Беларусь в принципе попасть в ловушку невысокого уровня производительности? Это же касается и доходов граждан.

Что касается драйверов роста, то большинство экспертов единодушны в том, что обеспечить его могут только современные технологии. Хотя станко-, приборо- и машиностроение заметно «сжались», то пищевая промышленность и сфера информационных технологий, наоборот, демонстрируют ощутимый рост. Причем, как отмечали выступавшие специалисты, инновации - не самоцель. Продукцию нужно выпускать под запросы потребителя. Ситуацию могут спасти, например, всего 3-5 продуктов, но уникальных, востребованных во всем мире.

По словам начальника управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрия Крупского, помочь в решении задачи экономического роста может также сокращение лишних бюрократических процедур.

- Сегодня в мире наблюдается тенденция сжатия инновационного цикла до 3-5-летнего периода, у нас же он составляет около 8 лет, - обратил внимание эксперт.

Подробнее об этом читайте в статье В. Буранова «От экономики - к национальной идее» в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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