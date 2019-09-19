В Беларуси готовится новая программа развития экономики

Проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) на период до 2035 г. будет обнародован до конца 2019 г.

В мае прошлого года Совет Министров принял постановление №392 «О разработке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года». Этим документом было предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии, обеспечивающей методологическое руководство и координацию его подготовки (руководитель группы - министр экономики). А также - секторальных групп для подготовки проекта. Одновременно Минэкономики приступило к разработке программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 гг.

В рамках разработки проекта НСУР-2035 уже состоялось несколько круглых столов под общим девизом «Видение будущего Беларуси». Их основная задача - с помощью экспертов определить ключевые направления социально-экономического развития страны на средне- и долгосрочную перспективу, позволяющие обеспечить устойчивость и конкурентоспособность белорусской экономики и социальной сферы.

- Учитывая важность поставленной задачи по достижению 100 млрд долл. ВВП, мы решили начать раньше разработку этих программных документов и привлечь в более широком формате ученых, экспертное сообщество, чтобы у нас было больше сценариев и мнений. Когда документы будут представлять в правительстве и парламенте, важно показать полярность сформированных точек зрения. Большая ошибка думать, что у нас нет экспертов, которые могут предложить сценарии развития страны, - пояснил такой формат работы министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Пока конкретное наполнение Стратегии-2035 держится в секрете, и в Минэкономики отказываются от пространных комментариев. Можно предположить лишь общие принципы, на основе которых будет готовиться этот документ. В частности, эксперты предлагают сбалансировать постановку целей и приоритетов развития страны по трем основным компонентам - человек, экономика, экология. А также рекомендуют обеспечить приоритет развитию «зеленой экономики» - максимальное применение замкнутого использования ресурсов (циркулярная экономика), развитие «умных зеленых городов» и т.д.

По мнению экспертов, ключевыми направлениями и механизмами развития научно-инновационной сферы в НСУР-2035 должны стать наращивание экономического потенциала, увеличение числа работников, стимулирование развития инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, наукоградов), создание полноценной институциональной среды для поддержки коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, развитие государственно-частного партнерства и т.д.

Подробнее о подготовке Стратегии-2035 читайте в статье М. Носовой «Белорусская модель с прицелом на перспективу», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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Фото: Министерство экономики РБ