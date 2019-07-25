Достижение ВВП в 100 млрд. долларов – только после реформ

Наращивание ВВП Беларуси до 100 млрд долл к 2025 г, как это декларируют белорусские власти, невозможно вне системного реформирования экономики.

Так высказался директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Как отметил Чубрик, для достижения 100 млрд долл ВВП среднегодовые темпы роста реального ВВП в 2019-2025 гг должны составлять 2,6% при уровне инфляции не более 6% и стабильном курсе национальной валюты (обесценивание на уровне не более 1% в год). Эксперт пояснил взаимодействие этих условий: при обесценивании белорусского рубля на 4% необходимые среднегодовые темпы роста ВПП должны увеличиться до 5,7%. «Если же темпы инфляции или обесценивания рубля увеличиваются еще сильнее, то цель в 100 млрд долл ВВП становится недостижимой в принципе. То есть, в этом случае ВВП в долларах будет обесцениваться, мы через это уже проходили», - сказал Чубрик.

По мнению эксперта, задача наращивания ВВП напрямую связана с задачами роста благосостояния населения, а также сокращения разрыва в доходах с соседними странами. Так, при достижении ВВП в 100 млрд долл, что соответствует 10,6 тыс долл на душу населения, годовая зарплата вырастет до 9,5 тыс долл (около 800 долл в месяц). «С точки зрения того, чтобы преломить нехорошие миграционные процессы в стране, эта цифра очень важная», - отметил Чубрик.

При этом он выразил сомнение, что инвестиции (внешние или бюджетные) в краткосрочной перспективе могут стать драйверами экономического роста в Беларуси. «Темпы среднесрочного роста ВВП оцениваются до 1,5% в годовом выражении, но конъюнктура ухудшается. Это означает, что рост ВВП в 2,6% возможен только в двух случаях – либо потенциал вырастет, либо будут улучшения в экономической конъюнктуре», - сказал Чубрик.

В текущем году фиксируется куда более скромный рост ВВП – 1,3% в первом квартале, 0,5% - во втором.

«Рост замедлился очень сильно. Если ничего не менять в экономической политике, из краткосрочной динамики мы не видим никаких поводов, чтобы выйти на рост в 2,6% в год. На это накладывается проблема региональных диспропорций. Как сделать так, чтобы регионы «подравнялись» с Минском? Иначе эти диспропорции будут блокировать достижение цели в 100 млрд долл. Таким образом, чтобы достичь ВВП в 100 млрд долл, нужны реформы. Одна из этих реформ – реформа регионального развития», - подчеркнул Чубрик.

Источник: ПраймПресс