Достижение ВВП в 100 млрд. долларов – только после реформ

Подробности

Наращивание ВВП Беларуси до 100 млрд долл к 2025 г, как это декларируют белорусские власти, невозможно вне системного реформирования экономики.

Так высказался директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

 

реформы и ввп

 

Как отметил Чубрик, для достижения 100 млрд долл ВВП среднегодовые темпы роста реального ВВП в 2019-2025 гг должны составлять 2,6% при уровне инфляции не более 6% и стабильном курсе национальной валюты (обесценивание на уровне не более 1% в год). Эксперт пояснил взаимодействие этих условий: при обесценивании белорусского рубля на 4% необходимые среднегодовые темпы роста ВПП должны увеличиться до 5,7%. «Если же темпы инфляции или обесценивания рубля увеличиваются еще сильнее, то цель в 100 млрд долл ВВП становится недостижимой в принципе. То есть, в этом случае ВВП в долларах будет обесцениваться, мы через это уже проходили», - сказал Чубрик.

 

По мнению эксперта, задача наращивания ВВП напрямую связана с задачами роста благосостояния населения, а также сокращения разрыва в доходах с соседними странами. Так, при достижении ВВП в 100 млрд долл, что соответствует 10,6 тыс долл на душу населения, годовая зарплата вырастет до 9,5 тыс долл (около 800 долл в месяц). «С точки зрения того, чтобы преломить нехорошие миграционные процессы в стране, эта цифра очень важная», - отметил Чубрик.

 

При этом он выразил сомнение, что инвестиции (внешние или бюджетные) в краткосрочной перспективе могут стать драйверами экономического роста в Беларуси. «Темпы среднесрочного роста ВВП оцениваются до 1,5% в годовом выражении, но конъюнктура ухудшается. Это означает, что рост ВВП в 2,6% возможен только в двух случаях – либо потенциал вырастет, либо будут улучшения в экономической конъюнктуре», - сказал Чубрик.

 

В текущем году фиксируется куда более скромный рост ВВП – 1,3% в первом квартале, 0,5% - во втором.

 

«Рост замедлился очень сильно. Если ничего не менять в экономической политике, из краткосрочной динамики мы не видим никаких поводов, чтобы выйти на рост в 2,6% в год. На это накладывается проблема региональных диспропорций. Как сделать так, чтобы регионы «подравнялись» с Минском? Иначе эти диспропорции будут блокировать достижение цели в 100 млрд долл. Таким образом, чтобы достичь ВВП в 100 млрд долл, нужны реформы. Одна из этих реформ – реформа регионального развития», - подчеркнул Чубрик.

 

Источник: ПраймПресс

 

Рекламный баннер 728-90 в рубрике "новости экономики"
 