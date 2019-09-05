Экспорт в Европу станет проще

Беларусь подписала международные соглашения о признании протоколов испытаний и сертификатов качества.

Беларусь стала участником трех международных соглашений о взаимном признании: с Европейской организацией по аккредитации (EA), Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международным форумом по аккредитации (IAF). Теперь наши предприятия смогут рассчитывать на признание европейскими партнерами выданных в Беларуси протоколов испытаний, калибровки, сертификатов о соответствии продукции, систем менеджмента качества.

Нетарифные барьеры все еще являются сдерживающим фактором для выхода отечественных компаний на внешние рынки. Относительно благополучная ситуация складывается лишь в торговле с государствами ЕАЭС, где гармонизировано техническое законодательство. Это вызывает диспропорцию в показателях внешней торговли, тогда как не в полной мере задействован потенциал экспорта в страны «дальней дуги».

Как показал опрос, проведенный корпорацией IFC среди компаний, работающих с рынками вне ЕАЭС, 36% респондентов поставляли продукцию только в одну страну за пределами союза, из них 2/3 - в Украину, Польшу, Литву или Германию. Выход на рынки дальнего зарубежья сопряжен с дополнительными расходами на оформление документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Чтобы преодолеть технический барьер, экспортеры часто прибегают к помощи зарубежных контрагентов, в том числе проводят дополнительные испытания и сертификацию продукции, систем менеджмента и аккредитацию лабораторий, инспектируют производства.

Взаимное признание протоколов испытаний и сертификатов качества существенно улучшит условия для экспорта отечественной продукции. По мнению белорусских и зарубежных экспертов, работа через белорусские лаборатории и органы по сертификации снимет многие технические и языковые вопросы. Станет проще расширять географию поставок, в том числе участвовать в тендерах за рубежом.

Подробнее о новом порядке сертификации для экспорта в ЕС читайте в статье В. Анисимова «Экспорт в Европу - без барьеров» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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