Технология SMART. Или: куда приводят мечты?

Этот инструмент помогает правильно формулировать цели при реализации важных бизнес-проектов.

Бизнес-консультанты говорят, что современное управление - это извилистый путь от сильного «хотения» к грамотно поставленной цели и только потом - к результату. Как показывает опыт успешных предпринимателей, если цель сформулирована правильно, она является источником не только вдохновения и активности, но и ресурсов. Правда, к сожалению, в отечественной управленческой практике руководители довольно часто подменяют «настоящую» цель благими намерениями, пожеланиями или декларацией. В стиле: «улучшить», «повысить», «расширить», «углубить», «обратить внимание на»…

- В ряду управленческих функций целеполагание стоит под №1 ,- считает бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства, Александр ТРУСЬ. - Луций Анней Сенека по этому поводу выразился предельно четко: «Для корабля, который не знает, в какую гавань ему идти, ни один ветер не будет попутным». В бизнесе, управлении да и в житейских делах тоже успех определяется многими факторами. Но доминирующими среди них являются два: насколько верно выбран «пункт назначения» и сколько усилий ты прикладываешь для того, чтобы в него прибыть.

В выборе «пункта назначения» как раз и помогает разобраться технология SMART. По сути, это набор характеристик или критериев, которые помогают правильно сформулировать цель. Этих критериев 5 - по числу букв в слове SMART (которое, кстати, в переводе с английского означает: умный, хороший, замечательный).

В соответствии с этой системой цель должна быть:

(S) Specific - конкретной. То есть четко, понятно и лаконично сформулированной и при этом не содержащей возможностей для двоякого толкования;

(М) Measurable - измеримой. Т.е. нужно определить показатели, по которым вы будете сравнивать полученный результат с планируемым;

(А) Ambitious - амбициозной;

(R) Realistic - реалистичной:

(Т) Time - ориентированной во времени, к которому должен быть получен результат.

- Деятельность современного руководителя носит проактивный характер, - отмечает А. Трусь. - Это означает, что, двигаясь к поставленной цели, он должен просчитать различные варианты и предвидеть все возможные изменения на этом пути. А если ваша цель сформулирована с учетом SMART-критериев, то у вас появляется четкая система координат и понимание действий по ее достижению.

О практических кейсах внедрения SMART-критериев в практику работы белорусских компаний читайте в статье А. Труся «Нет ничего невозможного!», в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Кто главный в компании».

«Игра в бизнес» по вашим правилам», №3 (237) - март 2019.