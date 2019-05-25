Кто главный в компании

Как решить проблему «незаменимых» сотрудников и «священных коров».

Грамотный собственник или топ-менеджер никогда не допустит появления на своем предприятии мощного неформального центра силы, который бы доминировал в организационно-управленческой иерархии и серьезно влиял на ее функциональную эффективность.

- Зачастую это связано с феноменом «незаменимости» руководителя или рядового специалиста, с которым можно довольно часто столкнуться в отечественных организациях, - говорит бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства Александр Трусь. - Причем, наиболее явно этот феномен проявился перед последним экономическим кризисом, когда компании, переманивая сотрудников у конкурентов, раскручивали маховик заработных плат, ломая кадровый рынок и формируя во многих горячих головах иллюзию собственной незаменимости. Это создавало предпосылки для кадрового шантажа и других негативных организационных процессов и явлений.

Эксперт приводит классический пример из практики. Организационно-управленческий аудит производственно-торговой компании выявил, что 5 специалистов, занимавших определенные позиции на производстве и в офисе, были в «единичном экземпляре» не только в компании, но и на рынке, что давало им возможность периодически «давить» на руководство с целью повышения зарплат. Дошло до того, что их доходы стали соизмеримы с зарплатами заместителей генерального директора. «Исторически сложившаяся» уникальность и незаменимость этих сотрудников создавала угрозу не только для собственников, но и для всех работающих на предприятии, поскольку в случае «саботажа» этих специалистов производственный процесс мог остановиться. Руководству компании пришлось оперативно создавать «второй эшелон», ставя за спины этих уникальных специалистов молодых сотрудников, ломая их сопротивление, в том числе посредством увязывания их мотивации с подготовкой своих учеников.

Еще одно нежелательное явление в организации характеризуется термином «священная корова». Обычно его используют в отношении сотрудника, функциональная эффективность которого оставляет желать лучшего, но его «важность» для компании определяется родственными узами, возможностью своевременного привлечения в организацию инвесторов или кредиторов, созданию конкурентного преимущества за счет административного ресурса и т.п.

В каждом конкретном случае собственник бизнеса принимает решение: брать ли на работу, например, племянницу сотрудника налоговой инспекции, который очень об этом просит - «девочку смышленую, пока ничего не умеющую, но быстро обучающуюся». Однако, решая один вопрос, на практике можно получить много новых проблем.

Как решить проблему «незаменимых» сотрудников и «священных коров» читайте в статье А. Труся «В чьих руках «центр силы?», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Игра в бизнес» по вашим правилам», №3 (237) - март 2019.

«Закон стаи», №2 (236) - февраль 2019.