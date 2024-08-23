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Большой международный нетворкинг 5.0 «ПРОЯВИСЬ!»

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Большой международный нетворкинг 5.0 «ПРОЯВИСЬ!»

19 сентября 2024 года в Гомеле состоится масштабное событие для бизнеса — Большой международный нетворкинг 5.0 "ПРОЯВИСЬ!". Это мероприятие объединит более 150 предпринимателей, руководителей и ключевых специалистов, экспертов из разных ниш, создавая уникальные возможности для обмена идеями, построения новых деловых связей и расширения своих горизонтов.

 

Большой международный нетворкинг 5.0 "ПРОЯВИСЬ!" – организатор Академия бизнеса Ирины Трусевич.

В программе:

  • групповой и личный нетворкинг для продвижения бизнеса;
  • бесплатные консультации от экспертов, бизнес-разборы и бизнес-свидания;
  • церемония награждения, где будут вручены звезды и сертификаты новым резидентам Академии бизнеса Ирины Трусевич;
  • фотозоны, фотосессия от профессионального фотографа;
  • фуршет и танцевальные батлы.

 

Участие в Нетворкинге является платным: пакет «Стандарт» и пакет «VIP участник». Также можно заявиться для участия в качестве Партнера.

Место и время проведения: Гомель, ресторан "Аэропорт Холл", 17.00-23.00

 

Билеты и условия участия:

Узнать больше о вариантах участия, партнерства и приобрести билеты на  нетворкинг 5.0 "ПРОЯВИСЬ!" можно на сайте: https://абит.бел/нетворкинг/ Действуют специальные условия на раннее приобретение билетов до 10 августа

 

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Присоединяйтесь к Большому международному нетворкингу 5.0 "ПРОЯВИСЬ!" и откройте для себя новые горизонты в бизнесе. Мы ждем вас!

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